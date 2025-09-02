Poľské Tatry: Turistika k najkrajším 5 horským chatám

Turistika v poľských Tatrách nie je len o vrcholoch a hrebeňoch, ale aj o atmosfére, ktorú ponúkajú malebné horské chaty. Vás zavedieme na miesta, kde sa mieša vôňa borovíc, zvuk bystrýn a teplo chatárskej kuchyne. Objavte s nami trasy k piatim najkrajším horským chatám poľských Tatier.
1. Chata PTTK Murowaniec – brána do sveta ostrých štítov
Výchozí bod: Kuźnice (Zakopane)
Trasa: Kuźnice – Hala Gąsienicowa (cez Jaworzynku alebo Boczań), približne 1:45 – 2:00 h
Náročnosť: Stredná turistická trasa
Nadmorská výška: 1500 m n. m.
Chata Murowaniec sa majestátne týči nad lúkami Haly Gąsienicowej, kde sa horské ticho mieša s ozvenou krokov turistov. Je ideálnym východiskovým bodom pre túry na Kościelec, Świnicu či do Doliny Pięciu Stawów. Svojím kamenným vzhľadom a klasickým horským interiérom evokuje atmosféru starých čias, no zároveň ponúka pohodlie a teplé jedlá po náročnej túre. Odporúčame prísť zavčas ráno – východ slnka tu má magickú atmosféru.
Ubytovanie:
K dispozícii sú turistické izby s viacerými posteľami (2, 4, 6, 8 lôžok).
Nutná je rezervácia vopred, najmä v letnej sezóne.
Niektoré izby majú vlastné umývadlo, sociálne zariadenia sú spoločné.
Reštaurácia / jedlo:
Klasické poľské jedlá vhodné po túre – žurek, bigos, pierogi, guláš.
Teplé aj studené nápoje, vrátane piva.
Možnosť raňajok pre ubytovaných.
Otváracie hodiny:
Chata je otvorená celoročne.
Kuchyňa býva otvorená od cca 7:00 do 20:00, no môže sa líšiť podľa sezóny.
2. Chata PTTK na Polane Chochołowskej – najdlhšia dolina, najväčšia chata
Výchozí bod: Siwa Polana (parkovisko)
Trasa: Dolinou Chochołowskou (asfaltová cesta alebo lesná trasa), približne 2:30 h
Náročnosť: Nízka až stredná
Nadmorská výška: 1146 m n. m.
V samom srdci najdlhšej a najzelenšej doliny poľských Tatier sa nachádza útulná a rozľahlá chata, ktorá dýcha goralskou tradíciou. Je známa nielen kvôli svojim výborným syrom a tradičnému jedlu, ale aj pre nádhernú jarnú scenériu – práve tu kvitnú legendárne krokusy. Výstup nie je náročný, vďaka čomu je trasa vhodná aj pre rodiny s deťmi či menej skúsených turistov. Odtiaľto sa dá pokračovať na Grześ, Rakoń či Wołowiec.
Ubytovanie:
Až 121 miest v izbách rôznych veľkostí a štandardov.
Nie je možné prespať „na zemi“ – výlučne rezervované lôžka.
Doporučuje sa rezervovať vopred, najmä počas sezóny krokusov (jar) a leta.
Stravovanie:
Tradičná poľská kuchyňa s domácou atmosférou.
Podávajú sa klasiky ako bigos, pierogi, žurek, ale aj raňajky a teplé večere.
K dispozícii aj nápoje, vrátane čapovaného piva.
Otváracie hodiny:
Recepcia: denne od 08:00 do 20:00
Kuchyňa je v rovnakom čase otvorená, no v sezóne môže byť dlhšie.
Chata je celoročne otvorená.
3. Chata PTTK nad Morským okom – legenda pod Rysmi
Výchozí bod: Lyžiarske stredisko Palenica Białczańska
Trasa: Po asfaltovej ceste, cca 2 h
Náročnosť: Nízka (asfaltová, ale stúpa)
Nadmorská výška: 1395 m n. m.
Chata nad Morským okom patrí medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie horské objekty v Poľsku – a právom. Nachádza sa priamo nad azúrovým jazerom v objatí skalných stien, kde ticho narúšajú len vodopády a vietor. Atmosféra je čarovná – starý drevený interiér s výhľadom na jazero a Rysy v pozadí Vás očarí. Mnoho turistov tu začína výstup na najvyšší poľský vrch (Rysy), no aj samotná cesta k chate je zážitkom, ktorý stojí za to.
Ubytovanie:
K dispozícii sú 2 objekty: hlavná budova a tzv. „starý útulok“ (Stare Schronisko).
Celková kapacita: cca 80 osôb
Izby sú 2 až 8-lôžkové, jednoducho zariadené, spoločné sociálne zariadenia.
Ubytovanie si vyžaduje rezerváciu cez e-mail alebo telefonicky.
Kuchyňa:
Reštaurácia ponúka teplé poľské jedlá, ako sú polievky (žurek, pomidorowa), hlavné jedlá, zákusky a horúce nápoje.
K dispozícii aj rýchle občerstvenie pre denných turistov.
Výhľad z jedálne je jedným z najkrajších v Tatrách – rovno na jazero a masív Rysov.
Otváracie hodiny:
Chata je otvorená celý rok, reštaurácia denne od cca 8:00 do 20:00 (v zime kratšie).
4. Chata PTTK v Doline Pięciu Stawów Polskich – na samote medzi jazerami
Výchozí bod: Wodogrzmoty Mickiewicza (parkovisko pri ceste do Morského oka)
Trasa: Cez Dolinu Roztoki a výstup po skalách pri Siklawa – cca 2:30 – 3:00 h
Náročnosť: Stredná až vyššia
Nadmorská výška: 1671 m n. m.
Táto chata je jednou z najvyššie položených a najodľahlejších v poľských Tatrách – a práve v tom spočíva jej čaro. Ukrytá v tichej doline medzi piatimi krištáľovými jazerami, ponúka útočisko pre skutočných milovníkov horskej samoty. Cesta sem vedie cez divoký les a najvyšší poľský vodopád – Siklawa. V interiéri nájdete teplo dreva, horúci čaj a výhľady, ktoré sa nedajú opísať slovami. Ideálna základňa na túry na Orliu prť či Zawrat.
Ubytovanie:
Izby v turistickom štandarde (2- až 10-lôžkové).
Celková kapacita je okolo 67 lôžok.
Nutná rezervácia vopred – miesto je veľmi vyhľadávané.
Nie je možné prespať mimo rezervácie (ani „na zemi“).
Stravovanie:
Teplá kuchyňa s výdatnými jedlami – guláš, polievky, tatranské raňajky, koláče.
Bar so širokou ponukou nápojov a výhľadom na stred doliny.
Jedáleň s panoramatickým oknom na Stawy Wielki a Przedni.
Otváracie hodiny:
Celoročne otvorená, kuchyňa obvykle od 7:00 do 20:00.
V zime môže byť prevádzka obmedzená kvôli prístupnosti.
5. Chata PTTK v Doline Roztoki – nenápadná, no srdcom veľká
Výchozí bod: Rovnako ako predchádzajúca trasa – Wodogrzmoty Mickiewicza
Trasa: Dolinou Roztoki, cca 1:45 – 2:00 h
Náročnosť: Stredná
Nadmorská výška: 1031 m n. m.
Nenápadná, skrytá v lese pri zurčiacom potoku Roztoka, táto chata je ideálna pre tých, ktorí hľadajú ticho, pokoj a príjemné zázemie mimo hlavného turistického ruchu. Jej atmosféra je domáca a autentická. Výhodou je, že tu môžete prespať a na druhý deň pokračovať buď k Morskému oku, alebo hore do Pięciu Stawów. Práve toto miesto spája dve svety – hlbokú dolinu a vysokohorské scenérie.
Ubytovanie:
Jedna z najstarších chát v Tatrách – postavená v roku 1876.
Ponúka ubytovanie v turistických izbách (nie je špecifikovaný počet lôžok, no kapacita je menšia než u veľkých chát).
Odporúča sa rezervácia vopred, najmä v sezóne.
Kuchyňa:
Domáce, ručne pripravované jedlá:
Zemiakové placky po zbójnicky
Boroviková a cesnaková polievka
Domáce pierogi (plnené a ručne lepené)
Slávna šarlotka (jablkový koláč) – podľa cestovateľov vraj najlepšia v Tatrách
Jedlo je pripravované s láskou – kuchárky varia „tradične, zdravo a srdcom“.
Otváracie hodiny:
Celoročne otvorená
Kuchyňa otvorená denne počas hlavných hodín
Odporúčajú príchod a registráciu počas dňa