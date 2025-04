Ťažba ohrozuje staré lesy a vzácne druhy v Markovej, ochranári podali podnet na inšpekciu - FOTO

Na vzácnej lokalite Marková v Nízkych Tatrách sa začala nová ťažba dreva, ktorá podľa ochranárov vážne poškodzuje prírodu.

Zachovalé lesy

Ako informovali mimovládne organizácie My sme les a občianske združenie (OZ) Prales, ohrozené sú staré zachovalé lesy s 200-ročnými až 300-ročnými stromami a vzácnymi druhmi.

„Štátnemu podniku Lesy SR takzvanú náhodnú ťažbu dreva schválila Správa Národného parku Nízke Tatry, a to aj napriek tomu, že vedia, že ide o výnimočne cenné územie s výskytom mnohých chránených a vzácnych druhov,“ dodali ochranári s tým, že na ťažbu podali aj podnet na Slovensko lesnícko-drevársku inšpekciu, nakoľko ide o ochranné pásmo Národného parku a Územia európskeho významu.

Mimovládne organizácie objasnili, že v lesoch s prevahou jedle je úmyselná ťažba zakázaná, no pod rúškom náhodnej ťažby už bolo vyťažených okolo 300 kubických metrov dreva, pričom povolenie sa vzťahuje až na 450 kubických metrov smrekov.

Vzácne druhy

Ochranári dodali, že v Markovej bol potvrdený výskyt vzácnych druhov, ako je muchárka pralesná, považovaná za vyhynutú.

„Tento druh veľkej dravej muchy dokáže uloviť aj osu a bol 160 rokov považovaný za vyhynutý v celej Európe, až do objavenia v Markovej. Žijú tu desiatky druhov vzácnych húb a chrobákov, ktoré na svoje prežitie potrebujú ťažbou nenarúšané prirodzené lesy s veľkými množstvami mŕtveho dreva,“ vysvetlili ochranári.

Podľa slov ochranárov ide spolu s blízkym Studiencom o výnimočne hodnotné lokality, o ktorých ochranu sa dlhodobo snažia. Svoje aktivity zintenzívnili, keď zistili, že na oboch miestach Lesy SR v lete minulého roku vyznačujú ťažbu.

Náhodná ťažba

„Upozorňovali sme ich aj verejne, no nepomohlo. Začala sa mimoriadne kontroverzná ťažba v Studienci. Nasledovala medializácia, protest, trestné oznámenie, no aj nemedializované stretnutia s Lesmi SR a vedením Národného parku Nízke Tatry. Vyzerá to však tak, že inštitúcia, ktorá má ochranu tohto územia v popise práce a v nedávnej minulosti pripravila projekt na vyhlásenie Markovej za prírodnú rezerváciu, tu má dnes úplne iné záujmy. Je skutočne hanebné, že Správa národného parku Nízke Tatry po všetkých dátach, ktoré od nás obdržala, dokázala súhlasiť s niečím takýmto,“ povedal Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les.

„Máme podozrenie, že v tomto prípade bola takzvaná náhodná ťažba zneužitá na ťažbu zdravých stromov. Na vyťažených stromoch sme nenašli žiadne stopy po napadnutí podkôrnym hmyzom, v poraste po ťažbe ostávajú kopy zelenej čečiny”, upozornil Juraj Vysoký z OZ PRALES s tým, že Odštepný závod Poľana, držiteľ FSC certifikátu, má porast zaradený medzi lesy s veľkým spoločenským významom, no napriek tomu vykonáva ťažbu. Ochranári preto vyzvali Lesy SR, aby prestali s ťažbou a nepoškodzovali vzácnu lokalitu.