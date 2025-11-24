Taraba podľa progresívcov pomáha oligarchom a ohrozuje stovky miliónov eur, zvolávajú mimoriadny výbor - VIDEO

Progresívci zvolávajú mimoriadny parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, minister Taraba podľa nich pomáha oligarchom a ohrozuje stovky miliónov eur.
Podpredsedníčka výboru Tamara Stohlová (PS) upozornila, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) už piatykrát nedokázala pripraviť funkčnú novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Slovensko na to podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) dopláca.
„Minister Taraba je namiesto práce pre ľudí podozrivo aktívny tam, kde ide o záujmy oligarchov. Preto sa obrátime aj na Generálnu prokuratúru SR,“ vyhlásila Stohlová.
Taraba sa sústredí na pomoc Babišovi
Taraba sa podľa slov Stohlovej namiesto systémových riešení sústredí na pomoc Andrejovi Babišovi. „Predstavil plán, podľa ktorého chce štát vyčistiť Babišove pozemky pod Istrochemom. Zaplatiť to chce aj z envirofondu, ktorý sa snaží urýchlene mocensky ovládnuť. Taraba si ide po bianko šek na dve miliardy eur, aby mohol našimi peniazmi platiť aj záujmy oligarchov,“ zdôraznila poslankyňa.
Mimovládky spustili zber podpisov pod hromadnú pripomienku k zonácii Polonín, návrh považujú za veľmi zlý
Súčasne pripomenula, že na zdravotné riziká pod Istrochemom upozorňuje už päť rokov. Poslankyňa upozornila, že v hre je aj férovejšie riešenie, ktoré pozná aj Taraba.
„Ak by presadil svoj vlastný návrh zákona, Babiš by musel štátu vrátiť sumu, o ktorú sa mu po vyčistení pozemky zhodnotia. Tento týždeň preto zvolávame k Tarabovmu zlyhaniu pri envirozáťažiach mimoriadny výbor a pripravujeme aj podanie na generálnu prokuratúru pre pochybnú privatizáciu, vďaka ktorej tieto pozemky Babiš získal,“ vyhlásila poslankyňa.
Plnenie míľnikov z plánu obnovy
Poslanec Michal Sabo (PS) upozornil aj na to, že minister ohrozuje aj plnenie míľnikov z plánu obnovy. Vysvetlil, že septembrová novela EIA bola súčasťou míľnika pre šiestu platbu.
„Podľa našich informácií je nedostatočná, minister ju musí narýchlo opravovať na decembrovej schôdzi a je otázne, či to vôbec stihne,“ upozornil poslanec. Doplnil, že rezort životného prostredia má v zákone chybu, ktorá podľa Európskej komisie blokuje rozvoj veternej energie.
Taraba odvolal šéfa PIENAP-u, národný park dočasne povedie Golian zo Slovenského krasu
„Dám ruku do ohňa, že nešlo o omyl. Taraba dúfal, že si to Komisia nevšimne. Výsledok? Ohrozených je vyše 450 miliónov eur, a to sú už vážne hospodárske škody,“ zdôraznil Sabo. Minister tak podľa neho teraz musí opravovať chyby prílepkom v zákone o Envirofonde. Zdôraznil však, že prílepky sú protizákonné. „Opravovať vlastné zlyhania na poslednú chvíľu je len dôkaz, že Taraba tlačí jeden legislatívny polotovar za druhým,“ uzavrel Sabo.