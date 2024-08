Straty vody sú nižšie ako medializovaná tretina, vodári odmietajú nepravdivé vyjadrenia predsedu NKÚ

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) sa ostro ohradila proti podľa nej zavádzajúcim mediálnym vyjadreniam predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho. Podľa AVS predseda NKÚ nesprávne interpretoval výsledky kontroly vo vybraných vodárenských spoločnostiach a predniesol viacero nepravdivých tvrdení.

„Predseda NKÚ sa mýli vo viacerých aspektoch týkajúcich sa vodárenstva. Tvrdí napríklad, že stratovosť pitnej vody presahuje 30 %, avšak v skutočnosti sú tieto straty nižšie, pretože zahŕňajú technologickú vodu používanú na preplachovanie potrubí pri poruchách a čistenie technologických zariadení,“ uviedla AVS.

Investičný dlh

Podľa asociácie Andrassy vo svojej správe tiež kritizoval manažovanie vodárenských spoločností, ktoré vraj viedli k investičnému dlhu vo výške 5,5 miliardy eur. AVS však vysvetlila, že tento dlh vznikol kvôli záväzku Slovenskej republiky zvýšiť pripojenosť obyvateľov na verejné kanalizácie, pričom náklady spojené s týmito investíciami nemohli byť prenesené do ceny vodného a stočného.

„O čom, ale Andrassy už nehovorí sú finančné prostriedky z Európskej únie. Tie pomohli postaviť stovky kilometrov stokových sietí a zrekonštruovať desiatky čistiarní odpadových vôd. Spolufinancovanie európskych projektov sa však vyšplhalo až do výšky tridsať percent z ceny stavby. To spôsobilo obrovskú zadlženosť vodárenských spoločností, ktoré namiesto investícií do obnovy splácajú dlhy za záväzky štátu,“ konštatovala AVS.

Trestnoprávna zodpovednosť

Asociácia taktiež odmietla tvrdenia o zodpovednosti štatutárnych orgánov vodárenských spoločností.

“Podľa Obchodného zákonníka a Stanov vodárenských spoločností, štatutárni zástupcovia ručia celým svojim majetkom a sú trestnoprávne zodpovední za neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom,” objasnila AVS s tým, že členovia predstavenstiev a dozorných rád jednotlivých vodárenských spoločností sú do funkcií volení svojimi akcionármi, teda zástupcami samospráv.

„Pán predseda NKÚ podsúva verejnosti dojem, že primátori a starostovia, ako akcionári vodárenských spoločností sú nekompetentní, a že predstavenstvá týchto spoločností rozhodujú svojvoľne, dokonca v rozpore s legislatívou,“ uviedla asociácia.

Ceny vodného a stočného

Podľa AVS sú tiež nepravdivé aj tvrdenia o vysokých cenách vodného a stočného.

„Väčšina slovenských vodárenských spoločností nedosiahla hranicu 2 % z disponibilného príjmu domácnosti, pričom OECD uvádza reálnejší odhad 3,5-4 %, čo by pre vodárenské spoločnosti zabezpečilo trvalo udržateľný rozvoj,“ dodala AVS.

Nepravdivé tvrdenia

Asociácia apeluje na dotknuté subjekty vrátane ministerstiev, štátnych orgánov a miestnych samospráv, aby nepodliehali nepravdivým tvrdeniam a aby sa neuspokojovali s čiastkovými informáciami vytrhnutými z kontextu.

„Vyzývame predsedu NKÚ, aby tému vodárenstva pred verejnými vystúpeniami konzultoval s odborníkmi. Pokiaľ bude z jeho strany snaha stretnúť sa, AVS je na takéto stretnutie pripravená,“ uzavrela asociácia.