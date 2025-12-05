Takáč spúšťa zásadné opatrenia proti túlavým psom a množiarnam, hlási prvé výsledky aj stovky zhabaných zvierat – VIDEO, FOTO

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ŠVPS SR) predstavilo výsledky pilotného projektu zameraného na riešenie problému túlavých psov v rómskych osadách a ďalšie kroky na sprísnenie kontrol chovných zariadení a tzv. množiarní. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť ľudí, zlepšiť ochranu zvierat a udržať priaznivú zdravotnú situáciu, najmä pokiaľ ide o besnotu.
Ciele a spolupracujúce inštitúcie
„Túlavé psy nie sú len problémom zvierat. Sú problémom bezpečnosti detí, obyvateľov osád a celých obcí. Chceme chrániť zdravie ľudí aj zvierat a zároveň nastaviť poriadok – od očkovania a evidencie psov až po dôsledné kontroly chovných zariadení. Pilotný projekt ukázal, že keď spolupracujú štát, samosprávy, odborníci aj mimovládne organizácie vieme situáciu reálne zlepšiť,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.
Koordinátorom projektu je ŠVPS SR. Jeho hlavným cieľom je imunizácia psov proti besnote, ochrana zdravia zvierat a ľudí a spomalenie nežiaduceho množenia psov v obciach na území Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja. Do projektu sa zapojili aj regionálne veterinárne a potravinové správy, Policajný zbor, obce, Komora veterinárnych lekárov, karanténne stanice, útulky, občianske združenia, MOPS, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Priebeh pilotného projektu v roku 2025
Pilotný projekt prebiehal v auguste až novemberi 2025 v šiestich obciach Prešovského a Košického kraja – Moldava nad Bodvou, Lipany, Pečovská Nová Ves, Jasov, Ďurkov a Hermanovce. Súčasťou boli hromadné vakcinácie psov proti besnote, identifikácia a evidencia zvierat, opatrenia na zamedzenie nekontrolovaného množenia a spolupráca so samosprávami a miestnymi komunitami.
V rámci pilotného projektu sa okrem vakcinácie realizovali aj ďalšie opatrenia – zhabanie psov s následným umiestnením do karanténnych staníc, sterilizácie a kastrácie odchytených psov, ako aj ukladanie opatrení chovateľom, ktorí odmietli dobrovoľnú kastráciu alebo sterilizáciu svojich zvierat. Ministerstvo informuje, že tieto kroky viedli k zníženiu rizika šírenia besnoty a k obmedzovaniu nekontrolovaného množenia psov v dotknutých lokalitách.
Rezort zároveň podporil sieť útulkov a karanténnych staníc cez výzvu na dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, najmä prevádzku karanténnych staníc a útulkov, technické zabezpečenie na kontrolu identifikácie zvierat a dennú starostlivosť o odchytené túlavé zvieratá. Ministerstvo tvrdí, že bolo 11 úspešných žiadateľov, pričom finančné prostriedky majú byť vyplatené najneskôr do 31. decembra 2025.
Sprísnené kontroly chovných zariadení a množiarní
ŠVPS SR sa zameriava aj na problém chovných zariadení a tzv. množiarní. Kontroly v posledných 12 mesiacoch odhalili viaceré závažné porušenia podmienok zdravia a ochrany zvierat, označovania aj dokumentácie pri presunoch. V roku 2025 bolo vykonaných do 70 kontrol, pri ktorých došlo k zhabaniu viac ako 700 zvierat.
„Úradní veterinárni inšpektori majú jasný mandát chrániť zvieratá aj verejný záujem. V roku 2026 pripravujeme hĺbkové kontroly chovných zariadení v celom Slovensku. Budeme dôsledne využívať všetky nástroje – od zhabaní zvierat cez správne konania a sankcie až po podávanie trestných oznámení. Zariadenia, ktoré opakovane porušujú zákon, nemajú v systéme miesto,“ zdôraznil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Kontroly budú prebiehať v súčinnosti s políciou, hasičmi a občianskymi združeniami, ktoré zabezpečujú náhradnú starostlivosť o zhabané zvieratá. V prípade závažného alebo opakovaného porušovania predpisov bude ŠVPS SR pristupovať k zrušeniu schválení pre zberné strediská, ukladaniu zákazov rozmnožovania zvierat v chove a iniciovaniu trestného stíhania za týranie zvierat a chov v nevhodných podmienkach.
Plánované legislatívne zmeny
Ministerstvo pôdohospodárstva informuje, že súbežne s praktickými opatreniami pripravuje aj legislatívne zmeny, ktoré zahŕňajú zavedenie trestu zákazu chovu a držby zvierat, rozšírenie ustanovení o krádeži aj na živé zvieratá, rozšírenie okruhu zvierat, ktoré budú požívať trestnoprávnu ochranu, a zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu „chov zvierat v nevhodných podmienkach“.
Navrhujú sa aj podmienky šírenia reklamy živých zvierat a definovanie jasných pravidiel pre chovné zariadenia – tzv. množiarne – v súlade s pripravovanými jednotnými pravidlami Európskej únie.
„Naším cieľom je, aby sa Slovensko stalo krajinou, kde je normou zodpovedné vlastníctvo psov, nie ich nekontrolované množenie a týranie v nelegálnych chovoch. V pilotných obciach sme videli, že zmena je možná – a chceme ju postupne rozšíriť do ďalších regiónov. Tento prístup je dôležitý aj pre obyvateľov rómskych komunít, pre ktorých je téma bezpečnosti a zdravia často veľmi citlivá,“ doplnil minister Takáč.
Skúsenosti z pilotného projektu a sprísnených kontrol budú slúžiť ako základ pre širšie zavádzanie systému riešenia túlavých psov a regulácie chovných zariadení v ďalších regiónoch Slovenska, hovorí ministerstvo.