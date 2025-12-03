Oravské hradné bralo vyhlásia za chránený areál, stupeň ochrany sa zníži

Oravské hradné bralo vyhlásia za chránený areál. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní. Ministerstvo životného prostredia pripomenulo, že Oravské hradné bralo je chráneným územím od roku 1974.
Zmena kategórie chráneného územia na chránený areál
„Pôvodná kategória chránený prírodný výtvor bola zmenená na národnú prírodnú pamiatku, ktorej aktuálna výmera je 3,76 hektárov, a v ktorej platí 4. stupeň ochrany,“ spresnilo ministerstvo s tým, že nariadením vlády dôjde k zmene kategórie chráneného územia na chránený areál. Jeho výmera je 2,94 hektárov a bude v ňom platiť 3. stupeň ochrany.
Kamzíkov je vo Vysokých Tatrách opäť menej. Čo stojí za znížením ich početnosti? - FOTO
Zvyšná časť územia, a teda územia s výmerou 0,82 hektárov prejde do ochranného pásma chráneného areálu, v ktorom bude platiť 2. stupeň ochrany. Táto kategória a podmienky ochrany podľa envirorezortu zodpovedajú predmetom ochrany chráneného územia, ako aj ochrane a využívaniu národnej kultúrnej pamiatky Oravský hrad.
Komplikovanie realizácie technických zásahov
„Súčasné podmienky ochrany územia v okolí Oravského hradu neumožňujú efektívne zabezpečovať jeho prevádzku. Obmedzenia vyplývajúce z vyššieho stupňa ochrany komplikujú realizáciu nevyhnutných technických zásahov, ako sú opravy a údržba inžinierskych sietí a odstraňovanie drevín z dôvodu bezpečnosti návštevníkov, ako aj vykonávanie protipožiarnych opatrení,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že sa tak odstránia riziká pre návštevníkov aj samotný objekt kultúrneho dedičstva. Zmena kategórie a hranice chráneného územia podľa slov envirorezortu uľahčí aj funkčnú prevádzku kultúrnej pamiatky.
Proti zonácii Polonín vystúpili už aj univerzity a SAV, vedci ponúkajú Tarabovmu ministerstvu odbornú pomoc
Ministerstvo v preloženom materiáli spresnilo, že predmetmi ochrany chráneného areálu Oravské hradné bralo sú štyri biotopy európskeho významu, a to karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, lipovo-javorové sutinové lesy, vápnomilné bukové lesy a vŕbovotopoľové nížinné lužné lesy. Predmetom ochrany sú tiež biotopy dvoch druhov európskeho významu, a to netopiera vodného a jašterice múrovej.