Oravské hradné bralo vyhlásia za chránený areál, stupeň ochrany sa zníži

Súčasné podmienky ochrany územia v okolí Oravského hradu podľa Ministerstva životného prostredia SR neumožňujú efektívne zabezpečovať jeho prevádzku.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Oravsky hrad
Oravský hrad je jeden z najznámejších hradov na Slovensku. Foto: archívne, SITA/Tomáš Benedikovič
Slovensko Lesy a lesníctvo Enviro z lokality Slovensko

Oravské hradné bralo vyhlásia za chránený areál. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní. Ministerstvo životného prostredia pripomenulo, že Oravské hradné bralo je chráneným územím od roku 1974.

Zmena kategórie chráneného územia na chránený areál

Pôvodná kategória chránený prírodný výtvor bola zmenená na národnú prírodnú pamiatku, ktorej aktuálna výmera je 3,76 hektárov, a v ktorej platí 4. stupeň ochrany,“ spresnilo ministerstvo s tým, že nariadením vlády dôjde k zmene kategórie chráneného územia na chránený areál. Jeho výmera je 2,94 hektárov a bude v ňom platiť 3. stupeň ochrany.

Zvyšná časť územia, a teda územia s výmerou 0,82 hektárov prejde do ochranného pásma chráneného areálu, v ktorom bude platiť 2. stupeň ochrany. Táto kategória a podmienky ochrany podľa envirorezortu zodpovedajú predmetom ochrany chráneného územia, ako aj ochrane a využívaniu národnej kultúrnej pamiatky Oravský hrad.

Komplikovanie realizácie technických zásahov

Súčasné podmienky ochrany územia v okolí Oravského hradu neumožňujú efektívne zabezpečovať jeho prevádzku. Obmedzenia vyplývajúce z vyššieho stupňa ochrany komplikujú realizáciu nevyhnutných technických zásahov, ako sú opravy a údržba inžinierskych sietí a odstraňovanie drevín z dôvodu bezpečnosti návštevníkov, ako aj vykonávanie protipožiarnych opatrení,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že sa tak odstránia riziká pre návštevníkov aj samotný objekt kultúrneho dedičstva. Zmena kategórie a hranice chráneného územia podľa slov envirorezortu uľahčí aj funkčnú prevádzku kultúrnej pamiatky.

Ministerstvo v preloženom materiáli spresnilo, že predmetmi ochrany chráneného areálu Oravské hradné bralo sú štyri biotopy európskeho významu, a to karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, lipovo-javorové sutinové lesy, vápnomilné bukové lesy a vŕbovotopoľové nížinné lužné lesy. Predmetom ochrany sú tiež biotopy dvoch druhov európskeho významu, a to netopiera vodného a jašterice múrovej.

Firmy a inštitúcie: MŽP Ministerstvo životného prostredia SR
Okruhy tém: Chránene uzemie Chránený areál Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Oravský hrad
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk