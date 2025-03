Takáč rozdával kvety, namiesto riešenia krízy. Exminister Simon si myslí, že by ho mal Fico odvolať – VIDEO

Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal vyvodiť politickú zodpovednosť voči ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi (Smer-SD). Vyhlásil to bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon s tým, že premiér by mal ukončiť ohrozovanie národnoštátnych záujmov.

Takáč namiesto riešenia nákazy rozdával kvetiny

Takáč podľa neho nezvládol a nezvláda riešenie nákazy slintačky a krívačky. „Minister svojou neodbornosťou a liknavým prístupom ohrozuje celý sektor poľnohospodárstva,“ zdôraznil Simon a doplnil, že minister namiesto riešenia ochrany krajiny pred slintačkou a krívačkou rozdával kvetiny k Medzinárodnému dňu žien. „Dnes nám vlak ušiel a ešte sa aj vzďaľuje,“ doplnil exminister pôdohospodárstva a taxatívne vymenoval zlyhania ministra Takáča.

„Takáč 7. marca po potvrdení nákazy v Maďarsku, len pár kilometrov od slovenských hraníc, neprijal razantné rozhodnutia. Jediné čo prijal bol ‚monitoring‘. Ako príklad razantného riešenia dávam postup Poľska či Českej republiky voči Slovensku,“ uviedol Simon a pokračoval, že minister po prepuknutí nákazy v Bake neuzavrel cestu 506, ktorá prechádza približne 100 metrov od maštalí s nakazenými zvieratami.

Netransparentné a nejednoznačné opatrenia

Takáč podľa jeho slov súčasne prijíma netransparentné a nejednoznačné opatrenia. „Rozhodnutia nákazovej komisie pod vedením ministra, rovnako ako rozhodnutia ústredného veterinára po mediálnych výstupoch sa na webových sídlach nenachádzajú ani po 24 hodinách,“ dodal Simon, ktorý to považuje za zlyhanie manažovania nákazy.

Súčasne upozornil aj na to, že Takáč povolil prevoz nakazených zvierat cez celú krajinu vo vozidlách, ktoré nie sú hermeticky uzatvorené. „Na internete kolujú zábery s pretŕčajúcimi končatinami zvierat počas prepravy,“ pripomenul Simon, ktorý ministrovi pôdohospodárstva vytýka aj nedostatočné riešenie regulácie divej zveri vnímavej na slintačku a krívačku, a rovnako nakladanie s ulovenou zverou.

Ďalej spomenul, že „blackout“ prijatý pre chovateľov aj 300 kilometrov od miesta nákazy vedie k likvidácii chovateľov a spracovateľov, a že do slovenských obchodov prichádza mäso zo zahraničia. „Pán premiér, zlyhanie ministra Takáča je aj Vaším zlyhaním, to vy ste ho do tejto pozície nominovali a naďalej, aj počas tak závažnej krízovej situácie, v akej sa momentálne nachádzame, ho obhajujete,“ odkázal Simon predsedovi vlády.