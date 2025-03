Prísne kontroly na hraniciach pokračujú, polícia riešila už sedem prípadov prepravy zvierat – FOTO

Polícia naďalej pokračuje v prijatých opatreniach v súvislosti so šírením vírusového ochorenia slintačky a krívačky (SLAK). Podľa Zuzany Hrabovskej z odboru komunikácie prezídia Policajného zboru SR, kontroly prebiehajú na určených hraničných priechodoch a v ich okolí, často v spolupráci s Finančnou správou a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS).

„Viac ako 1 500 policajtov zabezpečuje tieto opatrenia. Od zavedenia kontrol bolo skontrolovaných 6 395 vozidiel, z toho 591 určených na prepravu zvierat. V siedmych prípadoch vodiči prevážali zvieratá,“ informovala Hrabovská.

Hovorkyňa priblížila, že v Bratislavskom kraji boli zaznamenané 3 prípady prepravy zvierat, pričom v jednom prípade rumunský kamión prevážal hovädzí dobytok cez Slovensko do Poľska. ŠVPS udelila v tomto prípade povolenie na prechod cez naše územie bez zastavenia.

Ten udelila aj v Košickom kraji, kde bol podobne zastavený políciou kamión s dobytkom z Poľska do Rumunska. V Nitrianskom kraji boli dve vozidlá so psami na adopciu vrátené do Maďarska. V Trenčianskom kraji bol vodičovi nariadený návrat ošípaných do miesta pôvodu v Lysej pod Makytou.

„Polícia naďalej dohliada na bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie bezpečnostných opatrení na miestach nákazy, pričom situáciu monitoruje a prijíma potrebné opatrenia v súlade s požiadavkami krízového štábu,“ uzavrela Hrabovská.