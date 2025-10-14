Štátna veterina potvrdila pri Trnave výskyt vtáčej chrípky, okolo ohniska vymedzili ochranné pásmo

Štátna veterinárna a potravinová správa SR potvrdila výskyt vtáčej chrípky v menšom chove vtáctva v Šúrovciach v okrese Trnava. Chovateľ po náhlom úhyne desiatich kusov sliepok privolal veterinára, ktorý odobral potrebné vzorky.
Vymedzenie ochranného pásma
Národné referenčné laboratórium Veterinárneho ústavu vo Zvolene nákazu potvrdilo vysokopatogénnu aviárnu influenzu – vtáčiu chrípku. Veterinári v rámci preventívnych opatrení upozorňujú na dodržiavanie pravidiel biologickej bezpečnosti, zamedzenie kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom resp. napájacou vodou, zasieťovanie výbehov pre hydinu a predkladanie krmiva hydine pod prístreškom.
Skupina Sanagro otvorila druhú farmu pre sliepky s voľným výbehom, vyprodukuje 12 miliónov vajec ročne
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Trnave určila za ohnisko nákazy chov na Nedárskej ulici v Šúrovciach, v ktorom bolo asi 140 vtákov. Zároveň nariadila veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat a vymedzila ochranné pásmo o polomere minimálne tri kilometre okolo ohniska nákazy.
Zákaz premiestňovania
Zasahuje okrem Šúroviec katastre obcí Zavar, Siladice a časť Serede Horný Čepeň. V ochrannom pásme je potrebné do 28. októbra vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, zabezpečiť umiestnenie vtákov v uzavretých priestoroch tak, aby sa minimalizovalo riziko ich kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom a inými zvieratami.
Čím kŕmiť sliepky, aby lepšie znášali vajcia? Tieto chyby podľa chovateľov robíme
Podľa RVPS Trnava je tiež potrebné obmedziť počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s vtákmi držanými v zajatí a dodržiavať aj ďalšie opatrenia. Platí zákaz akéhokoľvek premiestňovania živých alebo usmrtených zvierat, ich vajec, mäsa a ďalších produktov v rámci ochranného pásma, z ochranného pásma alebo do ochranného pásma bez povolenia RVPS Trnava. Konať sa nemôžu ani výstavy zvierat a ďalšie podobné aktivity.
Vtáčia chrípka (aviárna influenza) je ochorenie, ktoré postihuje voľne žijúce, ako aj domáce vtáky. V EÚ sa od roku 2006 vyskytuje väčšinou sezónne počas zimného obdobia (v mesiacoch október až marec). Vírus aviárnej influenzy je šírený predovšetkým voľne žijúcimi sťahovavými vtákmi. Do EÚ býva každoročne sezónne zavlečený vtákmi, ktoré tiahnu z ázijských oblastí a zo severu cez Európu smerom na juh do Afriky.
V EÚ sú zavedené veľmi prísne veterinárne opatrenia. Ich cieľom je zabrániť šíreniu vírusu z voľne žijúceho vtáctva na hydinu a obmedziť výskyt ohnísk u hydiny. Ak sa v chove vyskytne ohnisko, vtáky musia byť utratené a prijímajú sa veterinárne opatrenia. V okrese Trnava bola vtáčia chrípka zaznamenaná aj začiatkom minulého roku, vtedy zasiahla veľký komerčný chov nosníc v Špačinciach.