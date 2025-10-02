Skupina Sanagro otvorila druhú farmu pre sliepky s voľným výbehom, vyprodukuje 12 miliónov vajec ročne

Farma v Podlakši kombinuje humánny chov nosníc v prírode s modernými technológiami, ktoré im zabezpečujú pohodlie.
Sliepky, hydina
Farmu zameranú na chov nosníc vo voľnom výbehu s rozlohou 15 hektárov otvorila slovenská poľnohospodárska skupina Sanagro v Dolnom Trhovišti, časť Podlakša, v regióne Hlohovca.

Rozsiahle trávnaté plochy, kde sa môžu sliepky voľne pohybovať, dopĺňajú zimné záhrady a prístrešky, ktoré ich chránia pred nepriaznivým počasím. Svoj domov tu má 37-tisíc nosníc, ktoré denne vyprodukujú približne 34 tisíc vajec z voľného výbehu, teda spolu 12 miliónov ročne. Ide o druhú farmu Sanagro tohto typu na Slovensku.

Kombinácia humánneho chovu s technológiami

Farma v Podlakši kombinuje humánny chov nosníc v prírode s modernými technológiami, ktoré im zabezpečujú pohodlie. „V rámci výbehu máme umiestnenú plne digitalizovanú chovnú halu, kde prebieha život sliepok – kŕmenie, odpočinok aj znáška vajec. Vďaka plnej digitalizácii chovnej haly vzniklo päť nových pracovných miest,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Sanagro Tomáš Kohút.

Investícia do novej farmy predstavovala 3,5 milióna eur. Nová farma je dvojičkou k prvej v Horných Surovinách pri Senici. Obe majú rovnakú rozlohu, počet nosníc aj ročnú produkciu vajec. Spolu tak môžu vyprodukovať až 24 miliónov vajec z voľného chovu.

Dlhodobým cieľom Sanagro je podľa Tomáša Kohúta zmena imidžu klasických družstiev na moderné farmy, ktoré budú prispievať k produkcii kvalitných domácich potravín. „Zákazníkom chceme prinášať čo najkvalitnejšie vajcia. Z laboratórnych analýz, ktoré sme si nechali vypracovať, vyplýva, že vajcia z voľného výbehu majú najlepšie pridané a výživové hodnoty pre zdravie spotrebiteľov,“ spresnil Kohút.

Novinky v predaji vajec

Tento rok priniesol spotrebiteľom novinky v predaji vajec. Od januára viaceré domáce a zahraničné obchodné reťazce na slovenskom trhu postupne prestávajú predávať vajcia z klietkového chovu.

Zákazníkom ponúkajú iba vajcia z humánnejších chovov nosníc – podstielkového, voľnovýbehového či bio chovu. Ide o reakciu na legislatívu Európskej únie, ktorá zakazuje klietkový chov sliepok v celej EÚ od roku 2027. Na margo toho viaceré maloobchodné reťazce podpísali memorandum o ukončení predaja klietkových vajec už od roku 2025.

