Skupina Sanagro otvorila druhú farmu pre sliepky s voľným výbehom, vyprodukuje 12 miliónov vajec ročne

Farmu zameranú na chov nosníc vo voľnom výbehu s rozlohou 15 hektárov otvorila slovenská poľnohospodárska skupina Sanagro v Dolnom Trhovišti, časť Podlakša, v regióne Hlohovca.
Rozsiahle trávnaté plochy, kde sa môžu sliepky voľne pohybovať, dopĺňajú zimné záhrady a prístrešky, ktoré ich chránia pred nepriaznivým počasím. Svoj domov tu má 37-tisíc nosníc, ktoré denne vyprodukujú približne 34 tisíc vajec z voľného výbehu, teda spolu 12 miliónov ročne. Ide o druhú farmu Sanagro tohto typu na Slovensku.
Kombinácia humánneho chovu s technológiami
Farma v Podlakši kombinuje humánny chov nosníc v prírode s modernými technológiami, ktoré im zabezpečujú pohodlie. „V rámci výbehu máme umiestnenú plne digitalizovanú chovnú halu, kde prebieha život sliepok – kŕmenie, odpočinok aj znáška vajec. Vďaka plnej digitalizácii chovnej haly vzniklo päť nových pracovných miest,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Sanagro Tomáš Kohút.
Agrosektor na Slovensku zápasí s dlhodobými slabinami, chýbajú mladí ľudia či moderné technológie
Investícia do novej farmy predstavovala 3,5 milióna eur. Nová farma je dvojičkou k prvej v Horných Surovinách pri Senici. Obe majú rovnakú rozlohu, počet nosníc aj ročnú produkciu vajec. Spolu tak môžu vyprodukovať až 24 miliónov vajec z voľného chovu.
Dlhodobým cieľom Sanagro je podľa Tomáša Kohúta zmena imidžu klasických družstiev na moderné farmy, ktoré budú prispievať k produkcii kvalitných domácich potravín. „Zákazníkom chceme prinášať čo najkvalitnejšie vajcia. Z laboratórnych analýz, ktoré sme si nechali vypracovať, vyplýva, že vajcia z voľného výbehu majú najlepšie pridané a výživové hodnoty pre zdravie spotrebiteľov,“ spresnil Kohút.
Novinky v predaji vajec
Tento rok priniesol spotrebiteľom novinky v predaji vajec. Od januára viaceré domáce a zahraničné obchodné reťazce na slovenskom trhu postupne prestávajú predávať vajcia z klietkového chovu.
Skladujete vajcia správne? Väčšina ľudí robí túto chybu každý deň bez toho, aby si to uvedomila
Zákazníkom ponúkajú iba vajcia z humánnejších chovov nosníc – podstielkového, voľnovýbehového či bio chovu. Ide o reakciu na legislatívu Európskej únie, ktorá zakazuje klietkový chov sliepok v celej EÚ od roku 2027. Na margo toho viaceré maloobchodné reťazce podpísali memorandum o ukončení predaja klietkových vajec už od roku 2025.