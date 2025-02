Slovensko a Česko spúšťajú unikátny projekt, zameraný bude na adaptáciu miest na klimatické zmeny

V Českej republike v Brne sa rozbieha výskumný projekt zameraný na klimatickú adaptáciu zastavaných plôch a obnovu fondu budov v mestách, ktorého hlavným aktérom výskumu sa stal slovenský inštitút ICARI (International Climate Adaptation Research Institute).

Jeho kľúčovým partnerom v projekte je tiež popredná česká výskumná organizácia zameraná na dosahy klimatickej zmeny CzechGlobe. Ako priblížil Ján Rapan, viceprezident ICARI, v projekte pôjde o najkomplexnejší dlhodobý výskum svojho druhu v Európe, ktorý systematicky overí efektívnosť adaptačných opatrení na budovy a ich okolie.

Na realizácii sa budú podieľať špičkové výskumné inštitúcie

Projekt potrvá do konca roka 2027 a v jeho realizácii sa spoja špičkové výskumné inštitúcie, akademický sektor a technologické firmy v oblasti rekonštrukcie budov a energetiky.

„Projekt prebieha v areáli Střední školy technickej a ekonomickej v Brne (SŠTE), kde sa na štyroch rôznych budovách a priľahlých plochách testujú inovácie v oblasti stavebných materiálov, energetiky, kvality ovzdušia, kvality vnútorného prostredia, zelenej a modrej infraštruktúry,“ spresnil Rapan. Dodal, že uvedený projekt zároveň pokrýva aj výskum mestského tepelného ostrova, pričom analyzuje vplyv rôznych povrchových úprav budov a verejných priestranstiev na teplotnú dynamiku v urbanizovanom prostredí.

Cieľ celého výskumu

Dôležitou súčasťou bude testovanie a porovnávanie rôznych metód merania, od mikroklimatických ukazovateľov až po energetické charakteristiky budov, čím sa zabezpečí vysoká presnosť a reprezentatívnosť dát. „Na rozdiel od doterajších výskumov tento projekt zabezpečuje komplexný dátový zber počas celého obdobia merania, čím sa eliminuje skreslenie spôsobené sezónnymi anomáliami,“ objasnil viceprezident ICARI.

Rapan vysvetlil, že ich cieľom je vytvoriť vedecky podložené odporúčania pre mestá, verejné inštitúcie a privátny sektor, ktoré hľadajú efektívne riešenia pre energetickú efektívnosť, znižovanie emisií a zvýšenie kvality života v urbanizovanom prostredí.

„Okrem vedeckého prínosu tento projekt plní aj vzdelávaciu funkciu. Do výskumných aktivít sa budú zapájať študenti a pedagógovia SŠTE, čím sa zabezpečí prepojenie výskumu s odborným vzdelávaním. Do projektu sa zapojila aj významná stavebná spoločnosť Strabag, ktorá sa stala jej hlavným grantovým partnerom,“ uviedol Rapan s tým, že v tejto fáze sa už do výskumu zapojili aj ďalšie významné organizácie z oblasti stavebníctva, obnoviteľných zdrojov energie a vývoja materiálov.

Viceprezident na záver doplnil, že projekt je otvorený aj pre nových partnerov, ktorí chcú testovať svoje technológie v reálnych podmienkach a prispieť k tvorbe štandardov pre klimatickú adaptáciu budov. Kontaktný formulár je dostupný na ich webovej stránke inštitútu ICARI.