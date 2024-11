Začal sa európsky týždeň znižovania odpadu a na školách spustili projekt boja proti odpadu

V pondelok sa začal Európsky týždeň znižovania odpadu (EWWR) a projekt „Waste Not Want Not,” ktorý sa pripojil k jeho podpore. Projekt posilňuje svoje úsilie o podporu udržateľných praktík a bezodpadového hospodárstva v školách po celej Európe.

Poslanie projektu má za cieľ vytvárať školy ako centra znalostí a nástrojov pre udržateľnosť prostredníctvom digitálnych zdrojov a integrácie bezodpadových postupov.

Školy môžu podnietiť zmeny

„Školy majú jedinečné postavenie na to, aby podnietili zmeny,“ uviedla koordinátorka projektu Waste Not Want Not na Slovensku Eva Blaho.

Podľa nej projekt nielenže teoreticky pracuje s konceptom znižovania odpadu, ale umožňuje celej školskej komunite uskutočňovať konkrétne kroky k budúcnosti bez odpadu.

Projekt poskytuje komplexné príručky pre integráciu princípov znižovania odpadu, nástroje na monitorovanie pokroku smerom k udržateľným cieľom a stratégie pre zapojenie rodičov a miestnych organizácií.

Počas EWWR projekt vyzýva školy, učiteľov a komunity k organizácii podujatí na znižovanie odpadu a zdieľaniu dosiahnutých výsledkov pomocou hashtagu, ako aj aby preskúmali nástroje a zdroje na webovej stránke.

Inšpirácia pre mladých ľudí

Projekt „Waste Not Want Not“ podporený Európskou úniou v rámci programu Erasmus+ má ambíciu riešiť otázky plastového a potravinového odpadu a tým inšpirovať mladých ľudí k aktívnemu prístupu k tejto problematike.

„Začal sa v septembri 2023 a potrvá do augusta 2026, pričom je plne v súlade so stratégiami EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj a klimatické akcie,” doplnila Blaho.