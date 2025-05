Poľnohospodári a potravinári bijú na poplach, znova hrozí ich vytlačenie z trhu Ukrajincami

Úľavy na clách platia pre ukrajinské komodity dovážané do priestoru Európskej únie v období od 1. júna 2022 do 5. júna 2025. Členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) jednohlasne vyjadrili svoj postoj, aby Európska únia po skončení obdobia tzv. colných prázdnin vrátila podmienky obchodných vzťahov do obdobia spred vypuknutia vojny na Ukrajine.

SPPK chce návrat k pravidlám pred vojnou

„Pre nás je najlepšia alternatíva v rámci ciel taká, aby platili obchodné pravidlá také, aké platili pred vypuknutím vojny na Ukrajine. V hre je skutočne veľa, od cenových turbulencií, straty trhov a dovozu potravín, ktoré sú vyprodukované za iných výrobných a bezpečnostných pravidiel,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš.

Uvoľnenie obchodných vzťahov spôsobilo podľa SPPK za ostatné mesiace výraznú turbulenciu na európskych trhoch. Negatívne dôsledky sú podľa nich citeľné v oblasti trhov a tradičných obchodných vzťahov. Ukrajinské produkty totiž okamžite pri uvoľnených colných bariérach zaplnili trhy a vytlačili z nich potraviny a komodity iných európskych producentov, vrátane slovenských.

Dopad pocítili obilninári, olejninári aj ďalší producenti

Napríklad nielen obilninári, ale aj olejninári už mesiace hovoria o výraznom vplyve na cenovú úroveň a odbytové možnosti, ktoré sú neprehliadnuteľné a zásadné. Rovnako tak hovoria aj ďalší potravinári, pestovatelia, chovatelia.

Poľnohospodári a potravinári preto od politikov očakávajú zavedenie systémového európskeho riešenia pri dovoze komodít z Ukrajiny tak, aby mimoeurópske produkty neovplyvňovali tržné prostredie a nemuseli byť prijímané individuálne opatrenia na ochranu trhu.

„Priali by sme si nižšiu trhovú turbulenciu, stabilitu a istotu, ktorá by našim producentom umožnila spoľahlivé plánovanie svojho podnikateľského zámeru,“ dodal Andrej Gajdoš. Predstavenstvo SPPK sa rovnako zhodlo v názore, aby Ukrajina v rámci prípadného vstupu do EÚ jednoznačne, bez úľav a na 100% splnila všetky predvstupové kritériá rovnako, ako tak museli urobiť dnešné členské krajiny Únie vrátane Slovenska.