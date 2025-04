Plán EÚ ukončiť dovoz ruských hnojív znepokojuje poľnohospodárov

Plány Európskej únie uvaliť clá na dovoz hnojív z Ruska v snahe zvýšiť tlak na Moskvu pre vojnu na Ukrajine znepokojili európskych farmárov, ktorí sa obávajú možného zvýšenia cien.

Viac ako štvrtina dovozu dusíkatých hnojív do EÚ pochádza z Ruska, pričom ešte viac blok dováža z Bieloruska, ktoré je spojencom Moskvy.

Zásah pre ruskú vojnovú kasu

Európska komisia chce, aby sa tento dovoz definitívne skončil. V roku 2023 prišlo do EÚ z Ruska okolo 3,6 milióna ton hnojív v celkovej hodnote 1,28 miliardy eur.

Podľa Bruselu by to znamenalo tvrdý úder pre „ruskú vojnovú kasu“, podporilo by to miestnych výrobcov a znížilo by závislosť Európy od nepriateľa, ktorý by to mohol využiť ako „páku“. Zabránilo by to aj nepriamemu exportu ruského plynu, ktorý sa používa pri výrobe hnojív, uviedol európsky diplomat.

Zabúda sa na farmárov?

Ale nie každý je šťastný. „Ruské hnojivá sú najkonkurencieschopnejšie z hľadiska ceny vďaka dobre zavedenej logistike pre zásobovanie EÚ,“ povedal Dominique Dejonckheere z paneurópskej farmárskej skupiny Copa-Cogeca. „Máme pocit, že sa na farmárov zabúda.“

Zdá sa, že zákonodarcovia v Európskom parlamente sa v tejto otázke rozchádzajú. Hlasovať sa má v máji. „Situácia je pod kontrolou a ja by som to nedramatizovala,“ povedala lotyšská europoslankyňa Inese Vaidere. „Tento návrh je veľmi vyvážený,“ povedala. „Je veľa krajín, ktoré sú pripravené dodávať nám hnojivá.“