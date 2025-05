Aj na Štrbskom Plese už osadili špeciálne zberné nádoby na odpad - FOTO

Sieť zberných nádob určených na plastové fľaše a plechovky vo Vysokých Tatrách sa rozširuje, ďalšie pribudli aj na Štrbskom Plese a v jeho okolí. Táto časť, ktorá patrí pod obec Štrba, je jednou z najikonickejších a najnavštevovanejších miest slovenských Tatier. Počas top sezóny sem prichádza denne aj do 13-tisíc turistov, priemerná návštevnosť je okolo 6-tisíc ľudí.

Pozitívna skúsenosť

Starosta Štrby Michal Sýkora verí, že špeciálne nádoby na odpad prispejú ku čistote a upravenosti Štrbského Plesa. Financie z obalov totiž obec investuje do úpravy populárnej lokality.

Prvú takúto nádobu osadili v roku 2023 na Hrebienku v Tatranskom národnom parku. Odvtedy sa Správcovi zálohového systému podľa jeho generálneho riaditeľa Mariána Áča podarilo rozbehnúť spoluprácu s viacerými národnými parkmi.

Do zoznamu chýba už len Malá Fatra a Muránska planina. „Každý rok sa snažíme spoluprácu rozširovať, teda umiestňovať v nich ďalšie nádoby,“ povedal Áč pre médiá pri príležitosti odovzdania špeciálnej zbernej nádoby na Štrbskom Plese. Pozitívnu skúsenosť s nádobami majú podľa jeho slov aj návštevníci či turisti v národných parkoch.

„Rovnako aj tí, ktorí sa o tieto nádoby starajú, teda z nich odpad vyberajú. Výťažok z týchto zálohov im správca prepláca,“ dodal.

Kde sú nádoby umiestnené?

Na Štrbskom Plese budú nádoby umiestnené pri jazere, smerom na vodopád Skok, pri Veveričom parku a smerom na Popradské pleso.

„Budeme ešte pokračovať. Budeme ich umiestňovať tam, kde chodí najviac ľudí. Bežné nádoby na odpad totiž vynášame aj dvakrát denne. Ráno ju naši pracovníci vyčistia a na obed je už plná,“ opísal Sýkora.

Vďaka zahodenej fľaše do špeciálnej nádoby tak turisti prispejú možno aj na ďalšie nové lavičky či úpravy v okolí obľúbeného plesa. Korzo okolo neho prirovnal starosta záujmom zo strany turistov a návštevníkov k Václavskému námestiu v Prahe.

Cieľom úsilia správcu je aj takto predchádzať vzniku voľne pohodeného odpadu z nápojových obalov na miestach s početným výskytom turistov. „Vlani sa nám podarilo vyzbierať 28-tisíc obalov prostredníctvom týchto nádob. V porovnaní s jednou miliardou obalov, ktoré vyzbierame ročne, sa to zdá ako malé číslo, no na druhej strane, keď si predstavíme, že značná časť týchto obalov mohla skončiť pohodená niekde v prírode, to považujeme za veľký úspech,“ skonštatoval Áč.

Zároveň pripomenul, že konštrukcia zbernej nádoby je masívna a má odolať aj medveďom. Pred rokmi ju testovali aj v zoologickej záhrade medzi medveďmi, ktorým sa do nej nepodarilo dostať.