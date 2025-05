Sezónna uzávera v Tatranskom národnom parku sa končí, na návštevníkov čakajú novinky

V Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu 31. mája končí sezónna uzávera. Už nadchádzajúcu nedeľu budú môcť návštevníci vyraziť na turistické značené chodníky vo vysokohorskom prostredí. Hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová informovala, že tohtoročná letná sezóna prinesie aj novinky. Po niekoľkoročnom snažení budú začiatkom tohto leta umiestnené na území národného parku v dvanástich lokalitách prenosné toalety.

Toalety nájdu turisti začiatkom júna v oravskej časti Tatier v Bobroveckej doline a v Roháčskej doline pri Adamculi, ďalej v Kôprovej a Tichej doline a taktiež pri horárni Tri studničky. V centrálnej časti Tatier budú prenosné toalety za traťou Tatranských elektrických železníc smerom na Popradské pleso, v Tatranskej Polianke a Tatranskej Lesnej. Využiť tieto zariadenia bude možné aj na Bielej vode, v Bielovodskej doline, v Javorovej doline a v Tatranskej Javorine.

Ekologické toalety

Toalety budú k dispozícii bezplatne počas celého leta až do konca roka. Obžutová pripomenula, že v najbližších dňoch pribudnú aj nové ekologické toalety na Chate pod Rysmi. Je to pilotný projekt tohto druhu na území národného parku. Konštrukciu vynesú a celé zariadenie zložia počas prvých júnových dní, aby toaleta slúžila turistom čo najskôr.

„Tieto toalety predstavujú riešenie, ktoré rešpektuje prírodu a umožní ich prevádzkovať bez škodlivých vplyvov. Zároveň by mali toalety pomôcť znížiť množstvo viditeľného neželaného odpadu, ktorý predstavuje nie len estetický, hygienický, ale aj ekologický problém v horskom prostredí,“ poznamenal riaditeľ Správy TANAP-u Peter Olexa.

Pravidlá návštevy parku

Znenie návštevného poriadku TANAP-u, ktorý stanovuje pravidlá, ostáva pre toto leto nezmenené. Obmedzenia musia naďalej aj počas nadchádzajúceho leta rešpektovať napríklad majitelia psov. Správa TANAP-u má však pozitívne správy pre vyznávačov paraglidingu. Po novom môžu vo vyhradených koridoroch uskutočňovať vzlety a pristátia s bezmotorovými lietajúcimi športovými zariadeniami, padákovým a závesným klzákom. Podľa Obžutovej však na pravidlá musia dbať aj oni.

„Súhlas na tento šport je viazaný na presne stanovené koridory Lomnické sedlo – Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica, Slavkovský nos – Smokovce – Nová Lesná a Chata pod Soliskom – Štrbské pleso. Vykonávať ho bude možné len v dennom čase v termíne od 15. júna do 15. októbra, okrem Štrbského Plesa, tu budú vzlety povolené aj od 15. decembra do 15. apríla,“ ozrejmila.

Zvyškový sneh

Povolenie sa vzťahuje výlučne na členov LAA SR – pilotov s platnou licenciou, platným preukazom leteckej spôsobilosti zariadenia a poistením. Okrem toho si pred letom musia splniť povinnosť oznámiť plánovaný let Správe TANAP-u. Viac informácii bude uverejnených aj na internetovej stránke národného parku.

V súčasnosti sa ešte na turistických chodníkoch vo vyšších polohách nachádza sneh a ľad. Značené trasy, kde sa už snehová pokrývka roztopila, sú však schodné. Aj naďalej ale platí obmedzenie pre úsek červeno značeného chodníka na Hrebienku.

Nepriechodné chodníky

Pre zosuv je tam zákaz vstupu a obchádzka smerom ku Vodopádom Studeného potoka je vyznačená. V Monkovej doline môžu turisti smerom do Širokého sedla využiť vyznačenú dočasnú obchádzkovú trasu. Pôvodný chodník, ktorý bol poškodený minuloročným zosuvom, je stále uzavretý a nepriechodný.

„Návštevníci by vo vysokohorskom prostredí mali byť obozretní, nepreceňovať svoje sily a zvažovať výber trasy. Pri príprave túry by mali pamätať na to, že vždy je potrebné vyhodnotiť, aké sú podmienky na konkrétnom turistickom chodníku, či platia nejaké obmedzenia a sledovať aj predpoveď počasia,“ dodal námestník Správy TANAP-u Ivan Šoltys.