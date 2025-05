Nekŕmiť, nepribližovať sa a nedotýkať, radí TANAP na margo mláďat voľne žijúcich zvierat

Správa Tatranského národného parku pripomína, aby sa návštevníci Tatier správali aj teraz na jar k prírode ohľaduplne, najmä sa nepribližovali a nedotýkali mláďat voľne žijúcich živočíchov. Práve na jar totiž mnohé zo zvierat obývajúce národný park privádzajú na svet svojich potomkov.

Ako TANAP upozornil na sociálnej sieti, hoci vyzerajú opustene, rodičia sú nablízku. Najviac im tak turisti pomôžu, ak ich pri náleze nechajú na mieste.

Zvieratá hľadajú bezpečie pri ľudských sídlach

Divo žijúce zvieratá nie sú domáce. „Každý rok v jarnom období sa opakuje v intraviláne tatranských osád tá istá situácia. Zvieratá privádzajú na svet mláďatá a najmä jelenia zver ich vodí až k obytným domom. Zver sem prichádza predovšetkým z dôvodu, že sa v týchto miestach cíti bezpečne, vie že ju tu neohrozujú predátori a nachádza tu dostatok chutnej potravy na trávnikoch, ktoré sú pravidelne udržiavané,“ pripomenula Správa TANAP-u aj v minulosti.

Verejnosti však radí nekŕmiť ich. „Zvieratá nie sú hladné. Udržiavané trávniky im poskytujú výdatný zdroj potravy. Ľudská strava zvieratám neprospieva, nevedia ju stráviť a môže im spôsobiť ťažkosti,“ dodáva.

Opustené mláďa nie je opustené

Aj mláďa jelenice môže podľa správy národného parku pôsobiť niekedy opustenie, no samica ho má len „odložené“.

„Má ho na dohľad, cíti jeho pach a presne vie, kde sa nachádza. Jelenica sa musí popásať, aby mala dostatok mlieka na pravidelné dojčenie, po mláďa sa vráti. Ak zviera vyplašíme, vystavujeme ho stresu a medzi kŕmením môže vzniknúť časová medzera, ktorá môže uškodiť matke, aj mláďaťu,“ vysvetľuje. Naviac jelenice, ktoré majú mladé, môžu byť agresívnejšie.

„Samice prirodzene chránia svoje mláďa. Napriek tomu, že sa pohybuje v intraviláne, je to divo žijúca zver, správa sa ako vo svojom prirodzenom prostredí vo voľnej prírode. Akýkoľvek ľudský zásah do správania zvierat im spôsobuje stres a môže vyústiť aj do smrti zvieraťa,“ dodáva TANAP. Upozorňuje aj na možné nebezpečenstvo pri priblížení sa k divokým zvieratám, ktorých reakcie nemožno predvídať.