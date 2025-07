Progresívne Slovensko podľa združenia Právo na pravdu nemá riešenia. Bude sa odpad vyparovať do vzduchu, pýta sa

Občianske združenie Právo na Pravdu kritizuje hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s ich nesúhlasom so spaľovňou odpadu v Skalici.

Progresívne Slovensko na tlačovej konferencii pri Baťovom kanáli oznámilo, že nechce spaľovňu odpadu v Skalici, ale okrem dramatizovania situácie nepredstavilo žiadne riešenia, alternatívy a boli to len prázdne politické heslá a deklarácie pre médiá. — Občianske združenie Právo na pravdu.

Problém s komunálnym odpadom

Zuzana Krajčovičová, ktorá je odborníčkou združenia v oblasti životného prostredia upozornila, že Slovensko má dlhodobo obrovský problém s komunálnym odpadom. „Ročne ho vyprodukujeme vyše 2,4 milióna ton a takmer milión ton skončí na skládkach,“ priblížila.

Ale, čo je však podľa Krajčovičovej horšie, takmer 800-tisíc ton je zmesový odpad z čiernych nádob, s ktorým sa v súčasnosti už nič nedá robiť a ten sa v súčasnej dobe nerecykluje, len sa zahrabe do zeme.

Slovensko má len dve spaľovne v Bratislave a v Košiciach, ktoré spolu vedia spracovať asi 330-tisíc ton odpadu ročne a to nepostačuje ani na polovicu problémového odpadu. — Občianske združenie Právo na pravdu.

Otázka na progresívcov

Zoroslav Kollár uviedol, že riešenie problémov, čo s odpadom na Slovensku, nie je v Skalici, ale v politikoch.

„Už od roku 1999 máme európsky zákon, ktorý hovorí, že predtým, ako sa niečo dá na skládku, musí to byť upravené, ale politici na Slovensku to 35 rokov ignorujú a odkladajú riešenia, najnovšie znovu až do roku 2027,“ doplnil a vrátil sa aj do minulosti, keď hovorí, že na problém neupozorňovala ani bývalá podpredsedníčka Progresívneho Slovenska a neskôr prezidentka Zuzana Čaputová, ani úradnícka vláda Ľudovíta Ódora, europoslanca za Progresívne Slovensko.

Predstavitelia združenia Právo na pravdu sa politikov Progresívneho Slovenska pýtajú, čo s tým, ak hovoria nie spaľovni s Skalici. „Vysypať všetky smeti pred domy ministrov životného prostredia za 35 rokov, alebo ich ‚posielať‘ do Rakúska, inde vám spaľovne neprekážajú,“ vraví Krajčovičová.

Spaľovne v západných krajinách

Kým podľa združenia Právo na pravdu v západných krajinách začali stavať spaľovne už pred 100 rokmi a v Nemecku mali prvú v roku 1896, na Slovensku to bolo až v roku 1991 a druhá pribudla v roku 1991. „Máme rok 2025 a sme v odpadoch tam, kde boli iní pred 30 rokmi a keď sa konečne má niečo riešiť, prídu politici z PS a zablokujú to a navyše bez riešení,“ uvádza združenie v tlačovej správe.

Zoroslav Kollár doplnil, že spaľovne nie sú v žiadnom prípade riešenie, málo recyklujeme, chýbajú kapacity a skládky sú preplnené. „Nech nám politici Progresívneho Slovenska, ktorí sa pasujú za odborníkov, vysvetlia, čo s tými stovkami tisíc ton odpadu a ak nevedia povedať občanom pravdu, tak nech radšej neklamú a mlčia,“ dodal.