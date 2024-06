Poľnohospodári sú sklamaní, že Slovensko podporilo zákon o obnove prírody

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyjadrila sklamanie nad schválením zákona o obnove prírody na Rade Európskej únie (EÚ). Podľa komory zákon nie je dostatočne koncepčný a mal byť precizovaný ďalšou diskusiou.

„Materiál nie je dobrý a koncepčný. Mal ísť do ďalšieho čítania, aby sa na európskej úrovni ešte viac precizoval,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.

Schválenie zákona

Zákon schválili členské krajiny EÚ 17. júna, pričom prešiel tesne vďaka podpore Rakúska a Slovenska. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý pôvodne plánoval hlasovať proti, nakoniec zákon podporil. Krajiny, ktoré zákon podporili, predstavujú 66,08 % obyvateľov EÚ, pričom na schválenie bolo potrebných 65 %.

Proti zákonu hlasovalo Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Švédsko, Fínsko a Holandsko, zatiaľ čo Belgicko sa zdržalo hlasovania. Podľa zákona budú musieť členské krajiny do roku 2030 obnoviť necelú tretinu biotopov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave.

Finančné zdroje na obnovu biotopov

Ako uviedla SPPK, hoci sporná časť týkajúca sa poľnohospodárstva bola počas minuloročného protestu v Štrasburgu odstránená, konečná podoba zákona s kapitolou o poľnohospodárstve počíta.

„Z rozhodnutia Rady EÚ sme úprimne sklamaní. Očakávali sme, že zákon nebude zo strany Slovenskej republiky podporený. Napríklad nepoznáme, odkiaľ sa zoberú finančné zdroje na obnovu biotopov. Pokiaľ by to malo ísť na úkor financií zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, nebude to dobrý signál pre poľnohospodárov,“ dodal Gajdoš.

Aktívne zapojenie do legislatívneho procesu

Komora doplnila, že každá členská krajina si teraz bude pripravovať vlastnú legislatívu na základe schváleného zákona, a preto SPPK považuje za zásadné, aby sa slovenskí poľnohospodári do tejto časti legislatívneho procesu aktívne zapojili.

Gajdoš zdôraznil, že hoci je obnovu biotopov potrebné podporiť, malo by sa to robiť vyvážene, s ohľadom na životné prostredie a produkciu potravín pre rastúcu populáciu EÚ.