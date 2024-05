Poľnohospodári očakávajú od Takáča urýchlené zapracovanie ústupkov z Bruselu, zmeny sa majú týkať troch bodov

SPPK dodala, že chce urýchlene od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zapracovať prijaté zmeny v Bruseli už v tomto roku.

Rokovania sa už začali

„Naplno sa ukázalo, že aj malá krajina, akou Slovensko je, vie prispieť k významnému úspechu európskych poľnohospodárov. Európska komisia a najnovšie aj Európsky parlament uznali, že pokiaľ chce Únia produkovať dostatočné množstvo kvalitných potravín pre Európanov, potrebuje zmierniť byrokraciu a ubrať z nereálne nastavených zelených cieľov. Moje poďakovanie preto patrí všetkým, ktorí sa do nášho protestu zapojili a slušne ukázali, že poľnohospodárska odbornosť musí zvíťaziť nad politickými a úradníckymi ambíciami,“ uviedol predseda SPPK Emil Macho.

SPPK informovala, že už začala rokovania s MPRV SR. Podľa komory je totiž možné, aby naši poľnohospodári mohli podľa ústupkov spravovať krajinu, chovať zvieratá a pestovať plodiny už aj v tomto roku. SPPK spresnila, že zmeny, ktoré by sa mohli aplikovať do praxe už v tomto roku, sa majú týkať troch bodov. Prvým bodom by bol úhor, ktorý už pre poľnohospodárov nebude povinným, ale dobrovoľným.

Na rade je ministerstvo

Ďalej povinnosť striedania plodín sa mení na možnosť buď plodiny striedať alebo ich diverzifikovať v závislosti od podmienok, ktorým pestovatelia čelia. Tretím ústupkom je pokryvnosť ornej pôdy. Naši poľnohospodári musia dvakrát do roka v rámci citlivých období pôdu pokrývať vegetačným pokryvom, aby neostala holá a nechránená pred eróziou. Po novom by pokryv pôdy nebol dvakrát do roka, ale len raz, keďže povinnosť zakrývať pôdu na zimu stráca pre teplé zimy svoj pôvodný význam.

„Na rade je teraz naše ministerstvo, aby čo najskôr prispôsobilo národnú legislatívu ústupkom EP. Času nazvyš veľmi nemáme. Je začiatok mája, poľnohospodári potrebujú čím skôr vedieť, aké poľnohospodárske úkony môžu v tomto roku na poliach urobiť bez toho, aby boli sankcionovaní,“ dodal Andrej Gajdoš, výkonný podpredseda SPPK.

Súbežne so schvaľovaním národných legislatív členských krajín EÚ bude ešte pokračovať schvaľovací proces na úrovni Rady Európskej únie, aby nové pravidlá mohli nadobudnúť účinnosť do júna 2024. Poľnohospodári budú môcť revidované environmentálne pravidlá uplatňovať na svoje žiadosti o finančnú podporu už v roku 2024.