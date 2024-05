Starostlivosť o trávnik v máji: Tipy a rady, ktoré sa oplatí poznať

Máj je kľúčovým mesiacom pre starostlivosť o trávnik. V tomto období rastie tráva najbujnejšie, vďaka čomu je nevyhnutné venovať jej zvýšenú pozornosť, aby bola zdravá a esteticky príťažlivá. Starostlivosť o trávnik v máji je jednoduchá vďaka nasledujúcim radám.

Pravidelné kosenie

Hlavnou zásadou pre starostlivosť o trávnik v máji je: kosiť, kosiť a znova kosiť. V tomto období býva trávnik obzvlášť živý vďaka množstvu rastového hormónu v listoch a stonkách, dostatočnej vlhkosti v zemi a účinku jarného hnojenia. Je dôležité, aby trávnik neprerástol. Kosíme vždy, keď výška trávnika presiahne tretinu požadovanej výšky. Toto pravidlo zabezpečí, že bude rovnomerný a zdravý.

Zakladanie nového trávnika

Máj je ideálnym mesiacom pre zakladanie nových trávnikov, a to buď výsevom, alebo položením trávnikového koberca. Pred sejbou by sme mali pôdu dôkladne pripraviť: skypríme ju a rozhrabeme širokými hrabľami. Povrch by mal byť čo najrovnejší, aby sa predišlo tvorbe preliačin, v ktorých by sa po daždi držala voda.

Po rovnomernom vysiatí osivo zavalcujeme a opatrne zalievame, aby sme semienka nevyplavili. Počas prvých dvoch týždňov by mala byť novo vysiata plocha stále vlhká, čo podporí rýchle klíčenie osiva.

Opravy a údržba starších trávnikov

V starších trávnikoch môžeme vykonávať drobné opravy dosiatím osiva na poškodené miesta. Nezabudnime ani na pravidelné prihnojovanie a zavlažovanie, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie životaschopnosti a zdravia trávy.

Založenie kvetinovej lúky

Máj je vhodnou dobou aj na výsev kvetinovej lúky, ktorá môže slúžiť ako krásny a funkčný doplnok k tradičnému trávniku. Kvetinové lúky nielenže podporujú biodiverzitu, ale sú aj nádherné na pohľad a ponúkajú útočisko pre mnohé druhy hmyzu.