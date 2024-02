Takáč sa zúčastnil zasadnutia ministrov poľnohospodárstva v Bruseli, súčasťou programu bola aj výzva slovenských farmárov (video)

Na mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGROFISH) v Bruseli sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, ktorého cieľom bolo reagovať na protesty európskych farmárov.

Na žiadosť Slovenska bola do programu doplnená informácia o výzve slovenských poľnohospodárov „Návrat do reality“, ktorú minister počas zasadnutia tlmočil kolegom z ostatných členských štátov EÚ a eurokomisárovi pre poľnohospodárstvo Januszovi Wojciechowskemu. Minister Takáč uznal, že viaceré požiadavky poľnohospodárov sú opodstatnené, nakoľko nereálne environmentálne požiadavky a administratívna záťaž viedli k frustrácii v sektore a k existenčným problémom farmárov.

Zníženie konkurencieschopnosti

Minister na zasadnutí Rady poukázal aj na znižovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárov v dôsledku dovozov poľnohospodárskej produkcie z tretích krajín.

„Naši producenti v dôsledku nadmerných dovozov stratili svoje tradičné vývozné trhy, na čo Komisia nebola schopná adekvátne reagovať. Navrhované riešenie v podobe predĺženia dohody o liberalizácií ATM im neposkytuje dostatočnú ochranu, čo platí najmä pre sektor obilnín,“ upozornil Takáč a dodal, že Slovensko naďalej trvá na doplnení obilnín a iných citlivých komodít do automatického ochranného opatrenia.

Ako možnú alternatívu vidí minister zvýšenie objemu kvót alebo uloženie dovozného vratného cla. Prehodnotiť by sa mala aj požiadavka na zavedenie sociálnej kondicionality, ktorú do nariadenia presadil Európsky parlament.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spoločná poľnohospodárska politika

Šéf agrorezortu na záver vyzval Komisiu, aby vykonávala analýzu vplyvu na poľnohospodárov a ich výrobné náklady vždy, keď sa zavádzajú nové pravidlá a realizujú významné zmeny. Či už v spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP), alebo pri implementácii Európskej zelenej dohody či iných stratégií a vízií.

„Kým sa neprehodnotí súčasný rámec povinností, právnych predpisov, pravidiel alebo nariadení, nemali by sa zavádzať žiadne nové opatrenia,“ dodal minister Takáč. „Som rád, že sa pripustila aj otázka otvorenia SPP. Keď sa SPP nastavovala, nebola tu taká situácia, ako je teraz. So zmenou nemôžeme čakať do roku 2028,“ uviedol minister s tým, že o výsledku rokovania bude informovať aj predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorého požiada, aby tému krízy v poľnohospodárstve otvoril na najbližšom samite lídrov V4 a zasadnutí Európskej rady.