Novela o environmentálnych záťažiach sa vracia do hry, podľa Stohlovej sa týka aj Babišovho Istrochemu

Minister životného prostredia Tomáš Taraba predložil do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o environmentálnych záťažiach, ktorá by mohla byť dôležitým krokom k väčšej spravodlivosti v prípade Istrochemu. Upozornila na to poslankyňa Progresívneho Slovenska a podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová.
„Taraba sa konečne po našom tlaku rozhýbal. Novela hovorí, že ak štát vyčistí pozemky súkromných vlastníkov od envirozáťaže, bude si musieť vymáhať sumu, o ktorú sa tieto pozemky zhodnotia. To platí aj pre pozemky Andreja Babiša,“ uviedla Stohlová. Zároveň však upozornila, že nie je isté, či minister návrh dotiahne do konca a v akej podobe.
Vlčie hory čaká zmena, štát spúšťa plán na rekultiváciu problémovej skládky pri Hlohovci
„Veľmi podobný návrh už raz poslal do pripomienkového konania, no vláde a parlamentu ho nikdy nepredložil. Namiesto toho si ho odložil na ministerstve do šuflíka a medzitým sa pokúsil potichu spustiť proces čistenia Babišových pozemkov tak, aby miliardára nestál ani euro. Od týchto zámerov upustil až po tvrdej kritike, aj zo strany PS,“ pripomenula. Podľa Stohlovej sa minister naďalej vyhýba zásadnej otázke, ako sa Babiš zbavil zodpovednosti za sanáciu.
Kiča spája odchod riaditeľky sekcie na MŽP s eurofondovou kauzou, envirorezort hovorí o konsolidačnom zlučovaní funkcií
„Práve to je kľúčové pre nápravu nespravodlivosti z čias divokej privatizácie. Kým minister nekoná, my sme sa v tejto veci obrátili na prokuratúru,“ povedala Stohlová a dodala, že celý proces budú naďalej pozorne sledovať a tlačiť na ministra, aby zákon presadil v čo najúčinnejšej podobe.
„Nedovolíme, aby ľudia na Slovensku platili čistenie pozemkov miliardárom a tí na tom ešte zarábali – obzvlášť v situácii, keď sa Slovensko ekonomicky prepadá a mnohé domácnosti sa deň za dňom dostávajú bližšie k chudobe,“ uzavrela Stohlová.