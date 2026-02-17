Vlčie hory čaká zmena, štát spúšťa plán na rekultiváciu problémovej skládky pri Hlohovci

Skládku odpadov Vlčie hory pri Hlohovci, ktorá predstavuje riziko pre životné prostredie a kvalitu života obyvateľov, čaká zmena. Informuje o tom mesto Hlohovec s vysvetlením, že ministerstvo životného prostredia aj ministerstvo vnútra vykonávajú v spolupráci s Okresným úradom v Hlohovci kroky, ktoré smerujú k jej rekultivácii.
„V decembri 2025 boli spustené prípravné trhové konzultácie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Táto dokumentácia sa zameria na bezpečný odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu uloženého v plastových bareloch, v súlade so zákonom,“ informuje obyvateľov hlohovská radnica. Dodáva, že v tomto roku je vyčlenených 25 miliónov eur na odvoz a následne zneškodnenie týchto plastových barelov, čím príde k odstráneniu rizika prieniku do podložia skládky.
Štát nemôže teraz riešiť Vlčie hory, skládka nie je vo vlastníctve štátu, vyhlásil Taraba
Takéto optimistické správy o možnom zneškodnení nebezpečných odpadov na skládke Vlčie hory nie sú v Hlohovci ničím novým. Prípravné trhové konzultácie pre hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú zneškodňovaním nebezpečného odpadu, boli vyhlásené aj v roku 2018. Vtedy ich vyhlásilo ministerstvo vnútra, riešenie skládky malo byť otázkou niekoľkých týždňov.
O dva roky neskôr skládku navštívil vtedajší minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý konštatoval, že skládka si vyžaduje naliehavý zásah už v najbližších mesiacoch. Minulý rok skládku Vlčie hory navštívil prezident Peter Pellegrini, ktorý odporučil vláde, aby chodila na kritické miesta a snažila sa riešiť skutočné problémy, ktoré ľudí trápia a ohrozujú daný región.
Skládka odpadov Vlčie hory bola v prevádzke od roku 1994. V roku 2007 ju od Slovakofarmy prevzala spoločnosť Plastic People. Polícia spolu s pracovníkmi kontrolných chemických laboratórií sekcie krízového riadenia MV SR a hasičmi tam v rokoch 2017 a 2018 zasahovala pre protiprávne uloženie nebezpečného odpadu. Policajný zbor vtedy informoval, že vzhľadom na poveternostné podmienky a bezpečnostné riziká vyplývajúce z manipulácie s rôznymi nádobami obsahujúcimi nebezpečné tekuté odpady, bola táto činnosť vykonávaná v noci a za použitia rôznych ochranných prostriedkov. Cieľom činnosti bolo presne identifikovať všetky druhy nebezpečného odpadu a jeho množstvo. Obhliadku miesta činu policajti označili za najdlhšiu v histórii SR. Vo voľnom priestranstve areálu boli zistené vyložené barely s obsahom neznámych látok. Na základe výsledkov Kontrolného chemického laboratória ide o približne o 90 000 litrov tekutiny resp. kalov, ktoré sú nebezpečnými látkami.