Súd zrušil pokutu pre Lesy SR, štátnemu podniku vrátia takmer 158-tisíc eur

Podnik s rozhodnutím nesúhlasil a obrátil sa na súd.
Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým bola štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky uložená pokuta vo výške 157 943 eur. Ako štátny podnik informoval, súd konštatoval nezákonnosť rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku bola pokuta podniku v plnej výške vrátená.

Úrad pre verejné obstarávanie uložil v januári 2021 štátnym lesom pokutu za postup pri zadávaní šiestich zákaziek na lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na organizačnej zložke Vranov nad Topľou pre roky 2019 až 2022. Podnik s rozhodnutím nesúhlasil a obrátil sa na súd.

„Hoci Lesy SR pokutu po právoplatnosti rozhodnutia v máji 2021 uhradili, zároveň využili svoje zákonné právo a iniciovali súdne konanie na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Cieľom bolo preukázať správnosť vlastného konania,“ uviedol štátny podnik. Doplnil, že rozsudok súdu potvrdzuje správnosť ich konania.

