Najkrajšie fialové rastliny: 20 tipov, ktoré dodajú záhrade i interiéru eleganciu a šarm

Fialová farba je v prírode jedinečná. Zatiaľ čo zelené listy berieme ako samozrejmosť, fialové odtiene nás vždy prinútia zastaviť sa a obdivovať ich. Práve preto sa fialové rastliny stali obľúbenou voľbou nielen pre záhradkárov, ale aj pre tých, ktorí chcú oživiť svoj interiér. Dodávajú priestoru osobitý nádych luxusu, pôsobia tajomne a zároveň navodzujú pocit pokoja.
Ich čaro spočíva v kontraste – zelená symbolizuje prirodzený život, zatiaľ čo fialová predstavuje kreativitu, duchovno a noblesu. Keď sa tieto dve farby spoja na jednom liste alebo kvete, výsledkom je rastlina, ktorá pôsobí ako malý prírodný zázrak.
Prečo si vybrať rastliny vo fialových odtieňoch?
Mnohé z nich nie sú vôbec náročné na pestovanie, a pritom dokážu premeniť bežný kvetináč alebo záhon na niečo výnimočné. Okrem estetického prínosu prinášajú aj praktické výhody – niektoré sa dajú použiť v kuchyni, iné sú odolné voči chorobám alebo majú priaznivý vplyv na prostredie. Navyše, fialová farba rastlín býva intenzívnejšia, keď majú dostatok slnečného svetla, takže sú ako stvorené pre miesta, ktoré chcete rozžiariť.
20 najkrajších fialových rastlín, ktoré stoja za to spoznať
Strobilanthes dyerianus
Táto rastlina pôsobí doslova ako živý šperk. Jej listy sa trblietajú odtieňmi zelenej, striebornej a výraznej fialovej. V záhonoch alebo väčších kvetináčoch vytvára dramatický efekt, ktorý si okamžite všimne každý návštevník.
Koleus Blumeho
Koleus patrí medzi rastliny s najväčšou farebnou variabilitou. Jeho listy môžu mať kombinácie ružovej, červenej, zelenej, no veľmi často aj fialovej. Niektoré odrody, ako napríklad Wicked Witch, sú priamo stvorené pre milovníkov tmavých tónov.
Kyslička štvorlistá
Hovorí sa jej aj rastlina šťastia. Jej listy majú v strede tmavo fialový krížik, ktorý kontrastuje so svetlejšími okrajmi. Keď zakvitne drobnými ružovými kvietkami, pôsobí nežne a pôvabne.
Gynura aurantiaca
Zaujme na prvý pohľad. Jej tmavozelené listy pokrývajú jemné fialové chĺpky, ktoré sa na svetle rozžiaria. Patrí medzi izbové rastliny, ktoré dokážu zútulniť priestor a pritiahnuť pozornosť.
Tieto rastliny poškodzujú budovy a spôsobujú vysoké náklady na opravy – vyhnite sa im v blízkosti domu
Hemigraphis alternata
Hovorí sa jej aj „rastlina s vaflovými listami“ pre ich zvlnenú štruktúru. Kombinuje zelené a fialové odtiene a patrí medzi nenáročné rastliny, ktoré zvládnu aj začiatočníci.
Orchidea Zygopetalum
Táto orchidea je elegantná a exotická zároveň. Jej kvety spájajú zelenú s tmavou fialovou, navyše krásne voňajú. Ak hľadáte niečo, čo v interiéri pôsobí luxusne, zygopetalum je ideálna voľba.
Tradescantia spathacea
Z vrchnej strany zelené listy, zospodu sýto fialové – kontrast, ktorý pôsobí atraktívne a hodí sa do moderných interiérov.
Tradescantia zebrina
Obľúbená rastlina do závesných košíkov. Jej listy sú pruhované, so striedaním zelenej, striebornej a fialovej. Splývajúce výhonky vyzerajú obzvlášť dekoratívne.
Tradescantia pallida
Táto odroda, známa aj ako purpurové srdce, má dlhé, tmavo fialové listy a drobné ružové kvety. Vynikne ako pôdopokryvná rastlina alebo v kvetináči.
Calathea ‘White Fusion’
Každý list je umeleckým dielom – kombinácia bielej, zelenej a spodnej fialovej strany vytvára efekt, aký inde nenájdete. Skvelá izbová rastlina pre tých, čo majú radi niečo špeciálne.
Heuchera ‘Green Spice’
Nenápadná, no pri bližšom pohľade úžasná. Strieborné listy s fialovým žilkovaním pôsobia elegantne a hodia sa do tieňových záhradných kútov.
Echeveria gibbiflora
Sukulenty sú trendom posledných rokov a táto odroda dokazuje, prečo. Jej ružovo-fialové listy tvoria kompaktnú ružicu, ktorá pôsobí ako dekorácia sama o sebe.
Loropetalum chinense
Ker, ktorý počas roka mení farbu listov od zelenej až po purpurovú. Navyše kvitne jemnými ružovými kvetmi, ktoré krásne kontrastujú s listami.
Kolokázia ‘Black Magic’
Ak chcete niečo naozaj výrazné, táto rastlina so srdcovitými, dymovo fialovými listami je ako stvorená. Obzvlášť sa hodí k jazierkam či vlhkým miestam v záhrade.
Brassica narinosa (Tatsoi)
Nie je to len zelenina, ale aj dekoratívna rastlina. Jej listy majú odtiene fialovej a zelenej a sú chutným spestrením kuchyne.
Okrasná kapusta
Obľúbená jesenná dekorácia. Jej listy majú dúhové tóny fialovej, ružovej a zelenej a vydržia aj v chladnejšom počasí.
Perila krovitá
Bylinka, ktorá vyniká nielen chuťou, ale aj vzhľadom. Jej zeleno-fialové listy sa využívajú v ázijskej kuchyni a v záhrade pôsobia dekoratívne.
Červený ruský kel
Jemné listy s fialovým nádychom dodajú šalátom nielen chuť, ale aj atraktívny vzhľad. V záhrade pôsobí nenápadne, no pri bližšom pohľade prekvapí.
Bazalka tmavý opál
Kto povedal, že bazalka musí byť iba zelená? Táto odroda má tmavo fialové listy, ktoré sú rovnako chutné ako klasická bazalka, no navyše vyzerajú nádherne.
Vajgélia ‘van Gogh’
Okrasný ker, ktorý kombinuje fialové odtiene listov s ružovými kvetmi. Je to rastlina, ktorá dokáže oživiť akýkoľvek záhon a prilákať opeľovače.
Ako sa o fialové rastliny starať?
Aby si zachovali svoju intenzívnu farbu, doprajte im dostatok svetla, no chráňte ich pred úpalom. Väčšina potrebuje pravidelnú zálievku, ale vyhnite sa premokreniu. Priepustný substrát je základom. Pri izbových druhoch je dôležité aj správne miesto – gynura alebo tradeskancia budú vynikať na parapete, kde majú dostatok rozptýleného svetla.
Fialové rastliny ako dokonalý doplnok
Či už sa rozhodnete pre okrasnú kapustu, nenáročnú tradeskantiu alebo luxusnú orchideu, jedno je isté – tieto rastliny neostanú nepovšimnuté. Do interiéru prinesú originalitu a do záhrady eleganciu. A keď k tomu pridáme fakt, že mnohé z nich majú aj praktické využitie v kuchyni či ako liečivé bylinky, dostávame odpoveď na otázku, prečo by mali byť súčasťou každej zbierky.
Fialové rastliny sú dôkazom, že príroda dokáže vytvárať skutočné umelecké diela. Stačí im dať priestor a starostlivosť – a ony sa vám odvďačia krásou, ktorú nenájdete nikde inde.