Pravidlá správneho zberu: Ako sa tešiť z úrody bez zbytočných chýb

Správny čas a technika zberu rozhodujú o tom, či bude vaša zelenina chutná, šťavnatá a dlho vydrží. Objavte pravidlá správneho zberu, ktoré vám prezradia skúsení záhradkári.
Milota Mezeiová
Redaktorka webovej redakcie
3 min. čítania
Správny čas a technika zberu rozhodujú o tom, či bude vaša zelenina chutná, šťavnatá a dlho vydrží. Objavte pravidlá správneho zberu, ktoré vám prezradia skúsení záhradkári.
Ilustračné foto: GettyImages
Slovensko Ostatné Ostatné z lokality Slovensko

Nie je nič krajšie, ako keď sa po mesiacoch starostlivosti prechádzate medzi hriadkami a košík sa vám plní vlastnými plodmi. No radosť z bohatej úrody dokáže pokaziť nesprávny zber – plody môžu stratiť chuť, predčasne sa pokaziť alebo rastlina oslabí a prestane rodiť. Preto sa oplatí poznať pravidlá správneho zberu, ktoré skúsení záhradkári považujú za základ úspešného pestovania.

Rajčiaky: Neponáhľajte sa ani nemeškajte

Rajčiaky sú azda najobľúbenejšou zeleninou v našich záhradách. No ich chuť závisí od toho, či ich oberiete v správnom čase. Ideálny moment nastáva 2 až 3 dni po tom, ako sa šupka vyfarbí podľa odrody – či už do sýtočervena, oranžova alebo do tmavých odtieňov. Ak sa poponáhľate, budú bez chuti, ak počkáte príliš dlho, riskujete praskanie a rýchle kazenie.

Tip od záhradkárov: Rajčiaky neskladujte v chladničke. Pri izbovej teplote vydržia niekoľko dní a zachovajú si svoju typickú vôňu aj sladkú chuť. V chladničke ich aróma vyprchá a plod sa stane „múčnatým“.

Uhorky: Čím skôr, tým lepšie

Uhorky patria medzi plodiny, ktoré si žiadajú rýchle rozhodovanie. Ak ich necháte na rastline pridlho, rastlina prestane tvoriť nové kvety a plody. Preto sa odporúča zbierať ich každé dva dni – či už šalátové, alebo nakladačky.

A nezabudnite na techniku: uhorky sa vždy režú, nikdy nelámu. Odlomením môžete rastlinu poškodiť a pripraviť sa o ďalšie úrody.

Tip od skúsených pestovateľov: Menšie, mladšie uhorky chutia sviežejšie a sú ideálne na zaváranie. Zväčša platí, že čím pravidelnejšie ich oberáte, tým viac nových plodov vám rastlina prinesie.

Kaleráb: Nečakajte, kým narastie ako lopta

Pri kaleráboch mnohí robia chybu – nechajú ich rásť, kým nedosiahnu maximálnu veľkosť. Lenže práve vtedy strácajú šťavnatosť a tvrdnú. Najchutnejšie sú o týždeň skôr, než dosiahnu svoju vrcholnú veľkosť.

Tip zo záhradky: Po zbere kaleráby hneď spotrebujte, pretože čerstvé chutia najlepšie. Jesenné odrody sa dajú skladovať dlhšie, no ešte pred uskladnením im odstráňte vonkajšie listy a ponechajte iba srdiečkové, ktoré ochránia bulvu pred vysychaním.

Prečo na správnom zbere záleží?

Možno si poviete, že na načasovaní nezáleží – veď plody sa zjedia tak či tak. Pravda je však iná. Nesprávne načasovaný zber môže:

  • znížiť kvalitu a chuť úrody,
  • oslabiť rastlinu a skrátiť jej plodnosť,
  • spôsobiť zbytočné straty pri skladovaní,
  • pripraviť vás o časť zberu, lebo rastlina prestane rodiť.

Preto skúsení záhradkári tvrdia, že zber je rovnako dôležitý ako siatie či polievanie.

Tipy od pestovateľov:

  • Zbierajte ráno alebo podvečer. Vtedy je zelenina sviežejšia a menej vystavená teplotným výkyvom.
  • Používajte ostrý nôž alebo nožnice. Plody tak oddeľujete šetrne a rastlina zostáva zdravá.
  • Nenechávajte prezreté kusy na rastline. Zbytočne berú živiny a bránia rastu nových plodov.
  • Skladujte s rozumom. Nie všetka zelenina patrí do pivnice či chladničky. Rajčiaky a uhorky milujú izbovú teplotu, kaleráb zvládne aj chladnejší priestor.

Malé tajomstvá úspechu

Pri rajčiakoch sa oplatí riadiť jednoduchým pravidlom: „Keď sa plod krásne leskne a jemne povolí pri stlačení, vtedy chutí najlepšie,“ odporúča skúsený pestovateľ z Oravy a dodáva, že si vždy berie do ruky košík a nožnice, lebo „ruky nie sú na lámanie plodov, ale na ich ochraňovanie“.

Takéto drobné triky robia zo zberu nie rutinu, ale malý rituál, pri ktorom si záhradkár vychutná každý dotyk s rastlinou.

Ak chcete, aby vaše úsilie v záhrade prinieslo maximum, nezabúdajte na pravidlá správneho zberu. Nie je to len o tom, kedy si odtrhnete prvú uhorku či rajčiak. Je to umenie načasovať správny moment, urobiť šetrný rez a vedieť, ako plody uskladniť.

Vďaka tomu bude vaša zelenina nielen chutná, ale aj vydrží dlhšie. A čo je najdôležitejšie – rastliny sa vám odmenia ďalšou bohatou úrodou.

Okruhy tém: Jesenná záhrada Pestovanie tipy pre záhradkárov Úroda Vyššia úroda

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk