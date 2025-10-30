Uplynulá letná sezóna bola rozpačitá, počet Slovákov a Poliakov narástol, Česi strácajú záujem

Uplynulá letná turistická sezóna vo Vysokých Tatrách priniesla mnoho výkyvov v návštevnosti. Mesiace jún a júl boli historicky jednými z najhorších za posledné roky, najmä v jednodňovej návštevnosti alebo krátkodobých pobytoch. Informovala o tom krátko pred uzáverou letných turistických chodníkov výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké TatryLucia Blašková. Za spomínanými výsledkami bolo júlové nepriaznivé počasie, no sezónu podľa nej ovplyvnili aj ďalšie faktory.
Nárast domácich návštevníkov
V rámci bilancie však oproti minulému roku narástol v mesiacoch máj až august počet domácich návštevníkov o viac ako päť percent. „To potvrdzuje stabilný záujem Slovákov o dovolenku doma,“ poznamenala Blašková. Viac bolo počas letných mesiacov aj zahraničných turistov, a to najmä Poliakov.
Turistika prináša radosť aj riziká. Toto sú pravidlá a rady, ktoré by mal poznať každý cestovateľ
„Najväčší rozdiel oproti roku 2019 evidujeme z Poľska, kde máme prírastok o 96 percent a Litvy s nárastom o 78 percent, pričom oba trhy si udržali rast aj v porovnaní s rokom 2024,“ priblížila výkonná riaditeľka OOCR. Mierny kontinuálny nárast evidujú aj v prípade maďarských turistov. Do Tatier však prišlo v porovnaní s minulým rokom menej Čechov, rovnako ani Izrael nedosiahol úroveň spred pandémie, dôvodom čoho je geopolitická situácia. Pribúda však Rumunov, Holanďanov či Belgičanov, okrem nich Tatry navštívili aj Nemci či Briti.
Výkyvy zahraničnej návštevnosti
Výrazné výkyvy počas letnej sezóny sa v rámci návštevnosti podľa Blaškovej podarilo vykompenzovať v auguste, na dáta zo septembra ešte OOCR čaká. Celkový výsledok od začiatku roka má však podľa nej pozitívny vývoj v návštevnosti ubytovacích zariadení.
Na Slovensku je takmer 150 rozhľadní. Kde možno zažiť nezabudnuteľné a nádherné výhľady?
„Podľa najnovších údajov sa počet domácich aj zahraničných hostí oproti minulému roku zvýšil, pričom niektoré trhy prekročili hodnoty v porovnaní s obdobím pred pandémiou v roku 2019,“ poznamenala. Na druhej strune poukázala na to, že bez výraznejšej podpory štátu a organizácie Slovakia Travel zostáva slovenský cestovný ruch v nevýhode oproti susedným krajinám.
Zimná sezónna uzávera turistických chodníkov v TANAP-e sa blíži, tatranské svište sa už uložili na zimný spánok
„Chýba konzistentná komunikácia na hlavných zahraničných trhoch, spoločné kampane a jednotná identita, ktoré by Slovensko dokázali lepšie zviditeľniť v medzinárodnom priestore. Výkyvy v zahraničnej návštevnosti by sa pritom dali nielen zmierniť, ale naopak pretaviť do aktívnej podpory príjazdového cestovného ruchu, teda zvýšiť počet hostí prichádzajúcich zo zahraničia a posilniť ich ekonomický prínos pre regióny aj celé Slovensko,“ dodala.