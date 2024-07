Riaditeľ Horskej záchrannej služby upozornil na najčastejšie chyby turistov (video)

Plánovať túru, mať so sebou adekvátneho parťáka, dbať na svoj limit a nechávať si v rámci neho rezervu, byť opatrný nielen pri výstupe, ale aj zostupe. To všetko radí riaditeľ Horskej záchrannej služby (HZS) Martin Matúšek turistom nielen vo Vysokých Tatrách počas súčasnej letnej turistickej sezóny.

Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, odporúča nesledovať len fóra či skupiny sociálnych sieťach, ale spoľahnúť sa v prvom rade na turistických sprievodcov.

Na sociálnych sieťach fungujú viaceré skupiny zamerané na turizmus aj v rámci Vysokých Tatier. Ľudia sa tam delia o svoje zážitky, píšu o skúsenostiach či aktuálnych podmienkach, radi sa pochvália zábermi. To, čo však v súčasnosti nie je podľa Matúšeka v móde, je plánovanie túry, čo sa môže viacerým turistom vypomstiť.

Dôležitý je aj výber parťáka

Pred túrou, či výberom trasy, preto odporúča zamerať sa na tlačené či internetové vydania reálnych sprievodcov.

„Je tam uvedená reálna obtiažnosť s reálne písanými dĺžkami túr, nástup, zostup. Do toho je, samozrejme, potrebné sledovať predpoveď počasia, východ, západ slnka,“ upozornil.

Samozrejmosťou je podľa neho adekvátny zdravotný a psychický stav, ale aj spoločník počas túry. „To znamená, že si nezoberiem na ťažkú túru parťáka, ktorý je výrazne slabší alebo nepôjdem do obtiažnosti, na ktorú nemám. V horských podmienkach by sme nikdy nemali ísť na svoj limit. Mali by sme ostať nejakých dvadsať a viac percent pod svojimi maximálnymi schopnosťami,“ vysvetlil.

Je nebezpečnejší výstup alebo zostup?

Skomplikovať túru totiž môže napríklad zmena počasia. „Môže sa tiež stať, že skrátka nebudeme mať svoj deň či netrafíme presne tú ideálnu trasu. Orientácia v horskom teréne mimo značených trás je totiž výrazne zložitejšia, ako sa to môže zdať z doliny alebo ako sa to následne prezentuje po zostupe,“ načrtol.

Aj zostup z jednotlivých trás, kopcov, býva podľa neho nebezpečný. „Veľakrát sa tie zostupy stávajú nebezpečnejšími ako samotný výstup. Väčšina ľudí sa zraní pri zostupe, nie pri výstupe,“ dodal.

V dodržiavaní základných pravidiel v rámci turistiky v Tatrách sú podľa Matúšeka lepší skôr Slováci než zahraniční turisti. „Tí, ktorí majú väčší problém s dodržiavaním pravidiel pochádzajú viac spoza severnej hranice ako zo Slovenska,“ uviedol s tým, že práve odtiaľ prichádza do Tatier veľký počet návštevníkov.

Pozor na búrky

Horská záchranná služba vydala pre návštevníkov hôr ešte pred začiatkom letnej turistickej sezóny viaceré odporúčania aj na svojej internetovej stránke. V rámci nich spomína riziko výskytu búrok z tepla, ktorý je častý najmä v poobedňajších hodinách.

„Búrková činnosť môže priamo ohroziť na živote návštevníkov hôr, preto odporúčame plánovať aktivity v horách s prihliadnutím na túto skutočnosť a nezdržiavať sa v obedných a poobedňajších hodinách na hrebeňoch,“ uviedla.

Výskyt búrok s prudkým lejakom očakávajú vo Vysokých Tatrách aj v utorok. „Vo vysokých polohách sú ešte miesta so snehovou pokrývkou. Zvýšte opatrnosť pri pohybe, hrozí riziko pošmyknutia,“ upozornili ďalej horskí záchranári.

V rámci už spomínaného plánovania túry je podľa HZS dôležité mať so sebou aj plne nabitý mobilný telefón, lekárničku, dostatok tekutín a dbať na pitný režim. Návštevníkom hôr zároveň pripomína, aby dbali na jej pokyny a odporúčania.

Horskí záchranári zároveň opätovne upozorňujú na nový, od decembra platný Návštevný poriadok Tatranského národného parku. Na turistov apelujú, aby sa s ním oboznámili a dodržiavali ho.