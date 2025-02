Mimovládky častokrát kritizujú odstrel medveďov pre nesúlad so smernicou Únie, envirorezort to však vidí inak

Podľa platného Programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku sa za dobrý a priaznivý stav populácie medveďa hnedého považuje stav, keď jeho celková početnosť na území Slovenska je vyššia ako 800 jedincov. Uviedlo pre agentúru SITA Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v súčasnosti pracuje na realizácii nového projektu sčítania populácie medveďa hnedého. „Výsledky budú zverejnené po ukončení projektu,“ dodal rezort.

Ako informovala ŠOP SR, zásahový tím pre medveďa hnedého v roku 2024 vyradil z populácie 58 konkrétnych problémových jedincov. Poľovnícke organizácie vyradili ďalších 36 jedincov. Okrem toho 50 medveďov uhynulo v dôsledku kolízií s dopravnými prostriedkami alebo inými príčinami.

Postup envirorezortu vychádza z platnej legislatívy

Mimovládne organizácie častokrát kritizujú odstrel medveďov a poukazujú na to, že nie je v súlade so smernicou Európskej únie o biotopoch. MŽP SR to vidí inak. Ako uviedol envirorezort jeho postup vychádza z platnej legislatívy.

„Novela zákona o civilnej ochrane obyvateľstva aj zákona o ochrane prírody a krajiny o zjednodušenom odstrele medveďov získala ústavnú väčšinu počas minuloročnej májovej schôdze Národnej rady SR a odobrila ju aj prezidentka,“ objasnilo MŽP SR.

Rezort dodal, že Európska komisia ju tiež schválila, pričom je v súlade so smernicou o ochrane prirodzených biotopov. Cieľom legislatívy je ochrana života a zdravia obyvateľov na vidieku počas mimoriadnych situácií.

Usmrcovať sa môžu len problémové jedince, ktoré ohrozujú život a zdravie obyvateľov alebo spôsobujú škody na úrode, hospodárskych zvieratách a majetku. Slovensko tiež musí predkladať Európskej komisii každé dva roky správu o povolených výnimkách z druhovej ochrany medveďa hnedého.

Názorové rozdiely

Podľa envirorezortu je otázka medveďa hnedého náročná, nakoľko akékoľvek nastavenie manažmentu populácie tejto šelmy častokrát vyvoláva názorové rozdiely zainteresovanej verejnosti, pričom časť zainteresovanej verejnosti je ideologicky negatívne nastavená v súvislosti s akýmkoľvek zasahovaním do populácie tejto šelmy.

MŽP SR priblížilo, že jeho cieľom je obnoviť rovnováhu a garantovať taký manažment medveďa hnedého, ktorý uchová populáciu tejto šelmy v priaznivom stave pre budúce generácie.

„Je nevyhnutné si uvedomiť, že problematika zásahov do populácie medveďa hnedého reflektuje aj na nemenej dôležitý aspekt ako početnosť, a to je zmena jeho správania. Veríme, že aj uvedomenie si tohto rozmeru by mohlo byť zdrojom znižovania názorových rozdielov,“ uviedol envirorezort a dodal, že racionálne a systémové kroky v manažmente medveďa hnedého môžu znížiť riziko nebezpečných stretov s obyvateľstvom.

„A to tak, aby sa dalo plnohodnotne žiť na slovenskom vidieku a venovať sa činnostiam, ktoré formovali našu vidiecku krajinu od nepamäti,“ uzavrelo MŽP SR.