Medvede sa špacírovali aj na námestí, ľudia sa boja a večer von radšej nevychádzajú

Mesto Kremnica rieši problém s medveďmi, ktoré v poslednom období videli vo viacerých lokalitách. Obyvatelia sa sťažujú na poškodené ploty, ovocné stromy a pred zotmením sa rýchlo ponáhľajú domov.
Ako sme už obyvateľov mesta informovali, na mestskú políciu bolo v poslednom období nahlásených viacero prípadov výskytu pobytových znakov medveďa hnedého v prímestských lokalitách (predovšetkým Gróbňa, Gróbňový chodník), ale aj v intraviláne mesta – Zámocké námestie a bývalý kemping v Partizánskej doline.
Zážitky miestnych
Mestská polícia zintenzívnila hliadky a mesto rieši vzniknutú situácia aj Zásahovým tímom pre medveďa hnedého. Kremničan Martin pre portál bystrica.dnes24 uviedol, že ľudia parkujú autá pri vchodových dverách svojich domov a chát, lebo ešte za vidna sa po uliciach prechádzajú medvede.
Vlak pri Kremnici zrazil medvedicu, šelmy sa pohybovali aj v blízkosti cintorínov
„Minule mi jedna suseda o pol ôsmej večer vravela, že sa ponáhľa domov, lebo o pár minút začne byť šero a bojí sa, aby jej do cesty nevošiel nejaký chlpáč a rovnaké pocity tu máme viacerí,“ podotkla Kremničanka Darina pre Pravdu s tým, že medvede prichádzajú najmä večer, v noci a v skorých ranných hodinách, keď je ešte tma. „Minule bol aj tuto videný, priamo na Zámockom námestí,“ priblížila.
Záhradkár Jozef doplnil, že medvedie výkaly už videl neraz a jednému známemu medvede poprevracali úle. „Aj drôt na elektrickom oplotku mu roztrhli. Raz jedného ‚načapal‘ priamo pri čine – tak na neho zrúkol, že sa zvrtol a odišiel,“ dodal.
Aktívne plašenie na ulici Banská cesta
Štátna ochrana prírody pre spomínaný regionálny web uviedla, že v oblasti mesta Kremnica zaznamenali viacero hlásení výskytu medveďa hnedého v intraviláne.
„3. septembra 2025 bola vykonaná obhliadka lokalít Banská cesta, Revolta a ulica Jurka Langsfelda. V ten istý deň sme v oblasti Grobňa nainštalovali dve fotopasce a dva akustické plašiče, aby sme získali relevantné údaje a zároveň preventívne odradili medvede od návratu. 4. septembra 2025 sme realizovali aktívne plašenie na ulici Banská cesta,“ priblížili ochranári s tým, že situáciu naďalej monitorujú a v prípade potreby budú pokračovať v ďalších zásahoch.
Čo obyvateľom odporúča mesto Kremnica?
- pri strete s medveďom (prítomnosť, resp. bezprostredná blízkosť v obývanej oblasti) volať Zásahový tím Stred, 0910 406 581, zasahovytim@sopsr.sk
- súčasne vyzývame ľudí, aby strety s medveďmi a výskyty pobytových znakov (trus, stopy, zničené ploty, poškodené ovocné dreviny či iné škody, spôsobené medveďom hlásili na číslo 159 – Mestská polícia
- vyzývame ľudí, aby v prípade ohrozenia, výskytu medveďa v intraviláne kontaktovali OO PZ Kremnica na čísle 158
- vyzývame obyvateľov žijúcich v lokalitách, kde sa objavili pobytové znaky prítomnosti medveďa (a tiež záhradkárov) k opatrnosti hlavne v skorých ranných a neskorších poobedných hodinách
- vyzývame ľudí, ak je to aspoň trochu možné, aby pravidelne pozbierali popadané ovocie pod ovocnými stromami na záhradách. Zabránia tým návštevám medveďov, ktorých práve ovocie priťahuje
Zdroj: Mesto Kremnica