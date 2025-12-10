Ani za čias totality si vláda nedovolila spochybňovať vedecké autority, skonštatoval Slovenský ochranársky snem

Takto spochybňovať vedecké autority, ako je tomu dnes, si moc nedovolila ani za čias najhoršej totality. Konštatuje to Slovenský ochranársky snem vo svojom najnovšom stanovisku, ktoré podpísali desiatky osobností vedeckého, kultúrneho a spoločenského života. Upozorňujú v ňom na alarmujúci stav, čo sa týka nerešpektovania odbornosti a vedeckých kapacít.
Situácia v ochrane prírody je podľa snemu ešte horšia, než ako boli pomery v tejto oblasti za čias najhlbšej totality. Poukazujú na to, že od volieb v roku 2023 boli v rezorte životného prostredia, pod ktorý spadá aj ochrana prírody a krajiny, zo svojich postov odvolaní takmer všetci vedúci pracovníci a pracovníčky.
Prístup ministerstva k prírode
Pritom zväčša išlo o ľudí s dobrými odbornými i charakterovými predpokladmi a dlhoročnou praxou v danom odbore. Boli nahradení takmer výlučne ľuďmi, ktorí sú stranícky či inak spriaznenými s vedením príslušného ministerstva a riaditeľom Správy Tatranského národného parku (TANAP) sa stal usvedčený pytliak.
Tarabovo ministerstvo chce znížiť ochranu povodia Stariny, ochranári varujú pred vážnou hrozbou
„Okrem toho, o prácu na správach veľkoplošných chránených území prišla pod heslom konsolidácie či pod inými zámienkami veľká časť odborných pracovníkov a pracovníčok. Aj v minulosti boli tieto inštitúcie personálne a kapacitne poddimenzované či deformované, ale súčasnosť prekonáva aj tragickú éru mečiarizmu a smutne známu vládu SNS nad rezortom v rokoch 2006 – 2009,“ píšu odborníci.
Ako sa konštatuje v závere ich stanoviska, ak ministerstvo životného prostredia a jeho podriadené zložky zásadne nezmenia svoj prístup k prírode, nezačnú sa riadiť platnými normami a využívať najaktuálnejšie vedecké poznatky, vrátane medzinárodne uznávaných štandardov, nemôže sa to skončiť inak ako tragicky.
Poradný zbor pre veci TANAPu
Vedecké kapacity upozorňujú tiež na to, že 28. októbra 1952, teda ešte za totality, prijal Zbor povereníkov ako predchodca slovenskej vlády nariadenie číslo 5 o Tatranskom národnom parku. Podľa tohto nariadenia sa najvyšším orgánom správy TANAP-u stal Poradný zbor pre veci TANAP-u, ktorý tvorili vtedajšie najväčšie vedecké kapacity v jednotlivých oblastiach skúmania prírody – profesori Andrusov, Lukniš, Ferianc, docent Futák, doktor Pacl a iní.
„Ani jeden z nich nebol členom vtedajšej všemocnej komunistickej strany. Neboli to teda ľudia, ktorí by sa boli vyznačovali lojalitou voči vrchnosti, alebo tzv. „naši ľudia“. Boli „len“ top experti. A to si nedovolil spochybniť dokonca ani vtedajší totalitný režim a zveril im pomerne veľké kompetencie v rozhodovaní o správe a režime ochrany nášho prvého národného parku,“ pripomínajú signatári stanoviska.
Pomsta ochranárov
Keď Slovenský ochranársky snem nedávno označil súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia SR za najhoršie od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ministerTomáš Taraba sa bránil, že je to vraj pomsta ochranárov za to, že ich „odstrihol“ od verejných zdrojov, na ktorých v minulosti údajne parazitovali.
9 900 eur za odstrel medveďa? Už nejde o elimináciu problémových jedincov, ale o komerčný trofejový lov, tvrdia ochranári
„To, že opak je pravdou, je viackrát dokázané a ktokoľvek sa o tom môže presvedčiť na www.ochranari.sk. Ak na verejných zdrojoch niekto skutočne parazituje, tak je to ktosi úplne iný,“ dodali signatári.