V chránenom vtáčom území Kráľová došlo k rozsiahlemu výrubu, podľa ornitológov biotop z veľkej časti zničil štát

V chránenom vtáčom území Kráľová došlo k rozsiahlemu výrubu lesného porastu s kolóniou vzácnych druhov vodného vtáctva. Ornitológovia zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko varujú pred vážnym poškodením jedného z posledných stabilných hniezdisk chavkoša nočného na Slovensku. Nedávny výrub zasahuje priamo do biotopu, v ktorom desiatky rokov sídlila kľúčová kolónia a môže mať nezvratné dôsledky pre jej prežitie.
Ťažba zastala tesne pri hniezdach
Ornitológovia hovoria o šokujúco rozsiahlom výrube drevín v kľúčovej časti porastu, kde sa nachádza jedna z mála dlhodobo stabilných kolónií u nás ohrozených chavkošov nočných, druhu vodného vtáctva, podobného menšej volavke, ktorý v chránenom vtáčom území (CHVÚ) Kráľová hniezdi už len na jednej ďalšej lokalite a na západe Slovenska len na piatich ďalších lokalitách a na východe len na štyroch miestach.
„Tento zásah, hoci vykonaný mimo hniezdneho obdobia, predstavuje závažný problém pre ochranu prírody a predmet ochrany chráneného územia, keďže bezprecedentne ohrozuje polovicu hniezdnych biotopov v CHVÚ Kráľová a jednu z desiatich slovenských kolónií tohto veľmi vzácneho druhu. Ťažba zastala tesne pri hniezdach a zatiaľ možno len zázrakom neboli vyrúbané aj hniezdne stromy,“ upozornila SOS/BirdLife Slovensko.
Kolónia bola na tomto mieste desaťročia a každoročne hostila desiatky hniezdiacich párov. Výrubom v jadre lesného porastu, v ktorom hniezdi, môže dôjsť podľa odborníkov k jej úplnému zániku. Podobné rozsiahle zásahy v minulosti už k zániku kolónií viedli.
Zlyhanie zo strany štátu
„Štát v tomto prípade nielenže nezabezpečil ochranu biotopu druhu európskeho významu, ale štátny podnik sám jeho biotop z veľkej časti zničil. Dokonca hrozí aj ohrozenie existencie samotnej kolónie, keďže kolónia teraz bude umiestnená na okraji lesa a bude tak viac vystavená vyrušovaniu. Ide o bezprecedentné zlyhanie a krok, ktorý možno označiť za jedno z najzávažnejších porušení základných zásad ochrany vzácnych druhov v posledných desaťročiach,“ uviedli ornitológovia.
Situácia podľa nich odráža aktuálny kritický stav ochrany chránených druhov na Slovensku. Po rokoch oslabovania stráže prírody a nedostatočnej kontroly v chránených územiach dochádza k závažným incidentom, ktoré ohrozujú najvzácnejšie lokality a sú dôsledkom toho, že v teréne chýbajú experti či dobrovoľní strážcovia, ktorí by možno aj neúmyselné aktivity lesníkov včas usmernili.
SOS/BirdLife Slovensko preto vyzývajú Lesy SR, aby neodkladne s ťažbou v danom poraste prestali. Zároveň podnetom požiadajú okresný úrad, aby tu ťažbu zakázal. Chcú, aby existovala šanca, že sa aspoň časť vzácnych chavkošov budúci rok vráti po prílete z afrických zimovísk.
Slovenská ornitologická spoločnosť v CHVÚ Kráľová dlhodobo monitoruje vývoj cieľových druhov. V zasiahnutej kolónii zaznamenala počas hniezdnej sezóny tohto roka 70 hniezd chavkošov nočných s mláďatami a 50 hniezd volaviek popolavých s mláďatami. Oba druhy sú chránené, chavkoš nočný je vzácnejším druhom, pre ktorý sa vyhlasujú aj chránené vtáčie územia, vrátane CHVÚ Kráľová.