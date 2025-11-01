Krásne chryzantémy aj budúci rok: Jednoduché triky záhradkárov, ktoré zaručene fungujú

Vedeli ste, že krásne chryzantémy si môžete užívať nielen tento rok, ale aj o rok? A bez toho, aby ste museli kupovať nové rastliny? Stačí jedna nenápadná, no zásadná činnosť, ktorú skúsení záhradkári nedajú dopustiť – odstraňovanie odkvitnutých kvetov.
Tajomstvo večne kvitnúcich chryzantém
Chryzantémy, často nazývané patria medzi rastliny, ktoré sa vďaka správnej starostlivosti vedia každoročne obnovovať. Väčšina ľudí ich však mylne považuje za letničky, ktoré po dušičkách končia v komposte. Pravda je, že pri troche pozornosti sa môžu zmeniť na trvácne poklady vašej záhrady, ktoré sa vracajú s ešte bohatším kvetom.
A tajomstvo spočíva práve v tom, že rastlina nesmie strácať energiu tvorbou semien. Ak teda po odkvitnutí necháte kvety zvädnúť a zhnednúť, rastlina investuje silu do semien namiesto do koreňov – a na jar ju už nemusíte vôbec vidieť vyrastať.
Kedy je najlepší čas zasiahnuť?
Záhradkári sa zhodujú: najlepší čas na odstraňovanie odkvitnutých kvetov je vtedy, keď začnú strácať farbu, no ešte nie sú úplne suché.
Ak počkáte príliš dlho, rastlina sa sústredí na tvorbu semien. Ak to urobíte včas, smeruje svoju energiu späť do koreňov, ktoré sa vďaka tomu posilnia a lepšie prežijú zimu.
Tip od záhradkárov: Odumreté kvety odstrihnite asi dva centimetre pod kvetnou hlávkou. Ak to robíte pravidelne, ide to rýchlo – pár minút raz za týždeň stačí na to, aby vaše chryzantémy kvitli dlhé týždne.
Ako na to správne
Nie je na tom žiadna veda, no precíznosť sa oplatí.
Použite čisté záhradnícke nožnice alebo prsty a odstráňte len samotné odkvitnuté kvety. Režte tesne nad miestom, kde sa objavuje nový výhonok alebo list. Rastlina tak nielenže vyzerá úhľadnejšie, ale hlavne sa nezačne rozkladať a nebude lákať plesne.
Ak sa na rastline objavia aj žlté alebo suché listy, odstráňte ich. Ide o prevenciu chorôb, ktoré by sa mohli šíriť cez zimu.
Zaštipovanie – krok k bohatším rastlinám
Veľa pestovateľov robí chybu, že si mýli odstraňovanie odkvitnutých kvetov so zaštipovaním.
Zaštipovanie je technika, ktorá sa robí na jar alebo začiatkom leta, keď má rastlina asi 15 centimetrov. Ide o odštiknutie koncovej časti výhonku – tým ju prinútite rásť do šírky, nie do výšky. Výsledkom je pekne kompaktná, guľovitá rastlina plná púčikov, aké poznáte z jesenných trhov.
Záhradkársky tip: Zaštipujte chryzantémy každé 2 až 4 týždne do polovice leta. Potom s tým prestaňte, aby sa stihli vytvoriť kvetné puky na jeseň.
Chryzantémy po dušičkách: čo s nimi?
Po Sviatku všetkých svätých väčšina ľudí chryzantémy jednoducho vyhodí. A pritom by stačilo tak málo!
Ak máte rastlinu v kvetináči, nechajte ju ešte pár dní vonku, pokiaľ teploty neklesnú pod nulu. Potom ju premiestnite na chránené miesto – ideálne do nevykurovaného skleníka, pivnice alebo garáže. Dôležité je, aby rastlina nepremrzla, no zároveň mala chlad.
Po odkvitnutí môžete stonky zrezať asi 10 cm nad zemou a zálievku výrazne obmedziť. Počas zimy chryzantémy nepotrebujú takmer žiadnu vodu – len toľko, aby korene úplne nevyschli.
Rada od skúseného pestovateľa: Ak chcete, aby rastlina nasledujúci rok silnejšie zakvitla, presaďte ju na jar do záhonu. V kvetináči prežije zimu len zriedka.
Ako podporiť kvitnutie na budúci rok
Aby vaše chryzantémy žiarili aj budúcu jeseň, pamätajte na tieto kroky:
- Odstráňte odkvitnuté kvety pravidelne počas sezóny.
- Na jar rastlinu zaštipujte, aby sa rozvetvila.
- Presádzajte do čerstvej pôdy, bohatšej na živiny.
- Doprajte jej slnko, chryzantémy milujú svetlo.
- Chráňte pred zimou, ideálne miernym prikrytím (napr. čečinou alebo listami).
Mýty o chryzantémach, ktorým netreba veriť
- „Chryzantémy vydržia len jednu sezónu.“
Nie, ak ich zasadíte do zeme a správne zazimujete, budú kvitnúť aj o rok.
- „Nie je potrebné ich strihať.“
Odstránenie odkvitnutých častí je nevyhnutné – bez toho rastlina slabne.
- „Rastú dobre v každej pôde.“
Chryzantémy preferujú ľahkú, priepustnú pôdu a slnečné stanovište.
Bohaté kvety chryzantém sú teda výsledkom drobných, ale pravidelných krokov – odstrihnutia odkvitnutého kvetu, zaštipnutia výhonku či presadenia do zeme.