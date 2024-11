Kľúčovou otázkou pri vodárenstve na Slovensku je podľa odborníkov regulácia, nie vlastníctvo

Na konferencii „KAM KRÁČAŠ SLOVENSKÉ VODÁRENSTVO“ venovanej budúcnosti slovenského vodárenstva sa odborníci zhodli, že pre rozvoj tohto sektora je dôležitejšie kvalitné nastavenie regulácie a spolupráce verejného a súkromného sektora než otázka vlastníctva.

Daniel Krátký, člen predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS , uviedol, že diskusia o zoštátnení alebo reprivatizácii je menej podstatná.

„Kľúčová debata je o financovaní a o zdrojoch zo strany štátu na vybudovanie novej vodárenskej infraštruktúry a či vznikne nejaká štátna infraštruktúrna spoločnosť, alebo štát získa kapitálovú účasť na existujúcej vodárenskej spoločnosti alebo vzniknú nejaké PPP projekty, kde vodárenské spoločnosti vložia infraštruktúru do nejakej štátom spoluvlastnenej spoločnosti, to je už len z môjho pohľadu právna technika. Ale kľúčom je jednoducho zdrojovanie investícií zo strany štátu,“ povedal Krátký.

Vlastníctvo vodárenských spoločností je podľa odborníkov skôr politickou témou. Príklady zo Slovenska i zo zahraničia ukazujú, že štátne vlastníctvo nezaručuje lepšie zásobovanie vodou ani dostatok investícií.

Podľa Veroniky Kasalovej, investičnej manažérky Meridiam Fund, je zapojenie súkromného sektora dôležité pre využitie inovatívnych technológií. „Usporiadať PPP model pre vodný sektor je rozumné riešenie, je však nutnosťou nastaviť prísne výkonnostné štandardy,“ dodala Kasalová.

Konferencia KAM KRÁČAŠ SLOVENSKÉ VODÁRENSTVO sa konala pod záštitou televízie TA3 a diskutovalo sa na nej aj o inom dôležitých otázkach spojených s budúcnosťou slovenského vodárenstva.

Klub akcionárov VVS je združením miest a obcí, ktoré sú akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) a jej oficiálnym partnerom. Jedným z hlavných cieľov Klubu akcionárov VVS je koordinácia záujmov akcionárov VVS, a.s. a presadzovanie riešení prínosných nielen pre akcionárov ale aj samotnú spoločnosť VVS, a.s. Klub v súčasnosti zastupuje 72% akcionárov VVS, s podielom viac ako 51 % na základnom imaní VVS.