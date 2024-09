Akcionári vítajú vstup štátu do vodárenských spoločností, upozornili však na negatívne dôsledky súvisiace s cenou vody

Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) víta záujem štátu riešiť chýbajúce investície v oblasti vodárenstva, avšak vyzýva vládu, aby zvážila výraznejší akcionársky vstup do vodárenských spoločností, a to celoslovensky, než len uvažované predkupné právo.

Toto stanovisko klubu akcionárov je reakciou na uznesenie Vlády Slovenskej republiky o kontrole zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Riešenie niekoľkých výziev

„Vstup štátu ako akcionára do VVS by mohol byť riešením hneď niekoľkých výziev. Verím, že by bol zásadnou pomocou pri riešení investičného a modernizačného dlhu, a to nielen formou priamych investícií, ale aj lepším chápaním a riešením nastavenej regulácie v oblasti vodárenstva,“ uviedol Daniel Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS a člen predstavenstva VVS.

Klub akcionárov zároveň týmto reagoval na uznesenie vlády pre ministra životného prostredia Tomáša Tarabu predložiť do 60 dní návrhy zmien legislatívy, ktoré by mali zahŕňať záväzné predkupné právo štátu k akciám vo vodárenských spoločnostiach, úpravy vlastníckych pomerov, účelové použitie finančných rezerv a prísnejšie mechanizmy kontroly.

Precenenie majetku vodární

Kratky taktiež upozornil na potenciálne komplikácie a negatívne dôsledky niektorých návrhov NKÚ, akou je aj zavedenie povinnosti preceniť majetok vodární jeho reálnou cenou.

Dodal, že pre vodárne by to bolo vítané riešenie, ktoré by vyriešilo nejeden problém. Vodárenské spoločnosti totiž majú množstvo majetku, ktoré účtujú v neprimeranej zostatkovej alebo dokonca nulovej hodnote, nie reálnej hodnote. Jeho precenením na reálnu výšku by tak majetok vodární významne stúpol.

„To by znamenalo aj zásadný nárast odpisov, vyrátavaných už z novej, reálnej a nie súčasnej, teda zostatkovej ceny. Lenže báza aktív je kľúčový parameter pre proces cenového konania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) SR. A to by mohlo viesť k dramatickému nárastu cien vodného a stočného,“ vysvetlil člen predstavenstva VVS.

Výzva na otvorenú odbornú diskusiu

Kratky taktiež naznačil ochotu klubu akcionárov podporiť riešenia, kde by sa vlastníkom vodárenskej infraštruktúry stala pološtátna alebo 100 % štátna akciová spoločnosť, aby sa zaistilo efektívne prepojenie finančných zdrojov a potreby modernizácie infraštruktúry.

Klub akcionárov VVS preto vyzval na otvorenú odbornú diskusiu, ako najlepšie zabezpečiť trvalo udržateľnú a spravodlivú správu vodárenskej infraštruktúry na Slovensku.

„Akcionármi vodárenských spoločností sú samosprávy, ktoré by na jednej strane určite privítali zlepšenie finančnej kondície vodární, na druhej strane pre ich obyvateľov by to zrejme prinieslo významný nárast cien vodného a stočného, čo určite pre primátorov a starostov nie je dobrá správa. Aj preto je namieste otvorenie odbornej úvahy, aby do vodárenských spoločností vstúpil štát ako akcionár a podieľal sa investične na budovaní novej infraštruktúry a obnove tej jestvujúcej,“ uzavrel Kratky.