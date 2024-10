Exprezident Schuster zasadil višňu v Botanickej záhrade, v Košiciach vznikla Alej významných osobností (video+foto)

V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vysadili pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov prvý strom do Aleje významných osobností. Okrasnú višňu obyčajnú, ktorá má biele kvety a zvykne kvitnúť koncom mája, vysadil bývalý prezident Rudolf Schuster, ktorý bol v minulosti aj primátorom Košíc.

Exprezident by radšej posadil drienku

„S dobrým pocitom som zasadil ten strom tu v Botanickej záhrade, lebo tu je doma,“ povedal prítomným médiám. Dodal tiež, že bude rád, ak bude pokračovateľov čo najviac.

„Priznám sa, radšej by som posadil drienku,“ prezradil. Zaspomínal si tiež na sadenie stromov v záhrade Prezidentského paláca, ale aj na to, ako v minulosti sadil borovicu v Kazachstane.

Bývalý prezident Rudolf Schuster polieva čerešňu, ktorú zasadil v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Foto: SITA/Katarína Lörincová

Založením Aleje významných osobností sa vedenie Botanickej záhrady rozhodlo osláviť tohtoročný Stredoeurópsky deň stromov, ktorý sa v našich zemepisných šírkach slávi 20. októbra. Aleja by mala návštevníkom pripomínať dôležitosť stromov i potrebu starostlivosti o životné prostredie.

Postupne budú pribúdať ďalšie stromy

Postupne by do nej mali pribúdať ďalšie stromy, ktoré budú označované dvojjazyčnými tabuľkami. Riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach profesor Pavol Mártonfi uviedol, že Rudolf Scuster bol jasnou voľbou na prvú osobnosť, ktorá strom vysadí.

„Pripravujeme aj ďalšie stromy a uvidíme, ako koncepciu tej aleje vyladíme z hľadiska rozloženia,“ povedal a dodal, že zloženie stromov by z hľadiska druhov malo byť rozmanité. Ďalšie osobnosti, ktoré by mohli stromy do aleje vysádzať, prezradiť zatiaľ nechcel.

Prítomné boli aj ďalšie osobnosti

Na podujatí v Botanickej záhrade sa zúčastnili i ďalšie osobnosti, napríklad aj zástupcovia diplomatických zborov, ktorí pôsobia v Košiciach. Zúčastnila sa generálna konzulka Maďarskej republiky Ágota Hetey, a tiež honorárny konzul Mongolskej republiky Peter Slávik. Prišiel aj bývalý riaditeľ Botanickej záhrady Sergej Mochnacký.

„Vedenie univerzity považuje toto podujatie za významný príspevok Botanickej záhrady UPJŠ ku kultúrnej diplomacii v rámci mesta Košice, regiónu a Slovenska,“ uviedla prorektorka UPJŠ pre medzinárodné vzťahy Slávka Tomaščíková.

Zľava: prorektorka UPJŠ pre medzinárodné vzťahy Slávka Tomaščíková, bývalý prezident Rudolf Schuster, riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach profesor Pavol Mártonfi. Foto: SITA/Katarína Lörincová

Mártonfi pripomenul aj históriu Dňa stromov, ktorá sa začala písať v roku 1872 v Nebraske v Spojených štátoch amerických. Novinár Julius Sterling Morton vtedy vyzval nebraské obyvateľstvo, aby vysadilo strom.

„Už vtedy si uvedomoval, aké dôležité sú stromy,“ povedal Mártinfi. Obyvateľstvo na jeho výzvu zareagovalo a v danom roku vysadilo približne milión stromov. Deň stromov sa v rôznych končinách sveta slávi v rôzne dni, ten stredoeurópsky je 20. októbra.