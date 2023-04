Dohodne sa EÚ s piatimi členskými štátmi o dovoze ukrajinských agroproduktov? Spor sa blíži ku koncu

Európska únia (EÚ) sa približuje k ukončeniu sporu o dovoze ukrajinských produktov, ktoré podľa niekoľkých krajín presycujú trh a znižujú ceny pre miestnych poľnohospodárov.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski potvrdil, že Únia je blízko k tomu, aby Poľsku, Maďarsku, Slovensku, Bulharsku a Rumunsku umožnila dočasný zákaz dovozu piatich poľnohospodárskych produktov, ktoré tvoria prevažnú časť vývozu z Ukrajiny.

„Vidím to tak, že všetko nasvedčuje tomu, že toto rozhodnutie schvália členské štáty a Rada v duchu solidarity. Sme veľmi blízko ku konečnej dohode,“ povedal Wojciechowski bez uvedenia toho, aké otázky ešte zostali na stole.

V rámci pomoci Ukrajine, ktorá čelí ruskej invázii, EÚ vlani upustila od ciel a dovozných kvót na rozsiahlu škálu produktov vrátane potravín, aby pomohla krajine udržať jej hospodárstvo nad vodou, kompenzovať výpadky na trase po Čiernom mori, ktorú zablokovalo Rusko, a dostať dôležité dodávky rozvojovým krajinám, ktoré od nich závisia.

V ostatných týždňoch však pätica východoeurópskych krajín začala upozorňovať na rastúci problém s nadbytkom, ktorý blokuje sklady, vytvára logistické prekážky a nadmerný tlak na znižovanie cien. Poľnohospodári v zasiahnutých krajinách v obavách o svoje živobytie začali demonštrovať a vyzývať na mimoriadne kroky.

„Plne chápeme, že týchto päť členských štátov žiadalo zaviesť opatrenia proti tejto nadmernej ponuke produktov z Ukrajiny, pretože to spôsobuje farmárom v týchto krajinách v prvej línii veľa problémov,“ uviedol Wojciechowski.

Podľa plánu Európskej komisie by Únia v zásade akceptovala zákaz dovozu piatich hlavných produktov, a to pšenice, kukurice, repkových semien, slnečnicových semien a slnečnicového oleja, ktoré predstavujú 90 % dovozu. Pravdepodobne však odmietne ich požiadavku zahrnúť do tohto zoznamu i med, cukor, hydinu a niektoré ďalšie vedľajšie produkty.