Ruský exprezident Dmitrij Medvedev, ktorý je zástupcom šéfa Bezpečnostnej rady Ruska, hrozí zastavením dohody o exporte ukrajinského obilia cez Čierne more, ak krajiny združené v organizácii G7 zakážu export do Ruskej federácie. Medvedev to uviedol na komunikačnej platforme Telegram. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Myšlienka idiotov z G7 o úplnom zákaze exportu tovarov do našej krajiny je excelentná, pretože zároveň znamená odvetné zastavenie dovozu tovarov z našej krajiny v kategóriách, ktoré sú pre G7 najcitlivejšie. V takom prípade obilná dohoda a mnohé iné veci, ktoré potrebujú, sa pre nich skončí,“ vyhlásil Medvedev.