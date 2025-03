Demokrati podávajú podnet na Generálnu prokuratúru, dôvodom je postup envirorezortu pri banskom diele

Mimoparlamentná strana Demokrati podá podnet na generálnu prokuratúru, ktorým chce požiadať o preskúmanie postupu Ministerstva životného prostredia (MŽP) v prípade opusteného starého banského diela v prešovskej oblasti Solivar. Primátor Prešova František Oľha, spolu s bývalými vysokými predstaviteľmi predošlej vlády na ministerstvách hospodárstva a životného prostredia, tvrdia, že ministerstvo svojím postupom nezákonne zlyháva v plnení svojich povinností a ohrozuje bezpečnosť obyvateľov Prešova.

Minister Taraba kritiku odmieta s tým, že v likvidácii ťažobných vrtov môže ministerstvo hospodárstva konať už v súčasnosti. To reaguje, že od envirorezortu zatiaľ nemá výsledky geologickej štúdie. Oľha vysvetlil, že mestská samospráva sa už roky usiluje riešiť problém s vytekajúcou soľankou z opustených baní, ktorá ohrozuje životné prostredie a zdravie obyvateľov, najmä v oblasti Solivar, Šváby a Sekčov.

Vymazanie z obchodného registra

Začiatkom roka 2023 reagovali na argumentáciu, že za vrty je zodpovedná spoločnosť, ktorá ich vlastnila. Mesto Prešov následne zistilo, že táto spoločnosť už neexistuje, a preto v auguste 2024 úspešne podalo návrh na jej výmaz z obchodného registra. Po tomto kroku samospráva podľa Oľhu vyzvala MŽP, aby zaregistrovalo Solivar ako staré banské dielo, čo by umožnilo ďalšie kroky na sanáciu územia ministerstvom hospodárstva.

„Ministerstvo odpovedalo spôsobom, ktorý považujeme za neodborný a v rozpore so zákonom,“ povedal primátor s tým, že ministerstvo argumentovalo neopodstatneným argumentom, že ide o aktívne územie.

„Dnes neexistuje vlastník a štát cez svoje ministerstvo životného prostredia od toho dáva ruky preč. To je proste neakceptovateľný stav. Naďalej to je časovaná bomba a stále hovoríme, že sa to tam môže prepadnúť,“ upozornil Oľha. Voči rozhodnutiu sa v januári odvolali, doteraz ale nepoznajú odpoveď.

Nečinnosť dôležitej témy

„Takto dôležitá téma nemôže zostať nečinná kvôli administratívnym prieťahom,“ dodal primátor a zároveň podpredseda Demokratov. Bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia a člen predsedníctva strany Michal Kiča takisto vyjadril svoju nespokojnosť s nečinnosťou súčasného vedenia ministerstva.

„Počas našich rokov v úrade sme identifikovali legislatívne prekážky, ale vždy sme našli riešenia. To, čo sa deje teraz, je nielen neodborné, ale aj porušuje banský zákon, ktorý jasne stanovuje povinnosť MŽP registráciu starých baní,“ uviedol Kiča. Podľa jeho slov je nevyhnutné, aby štát prevzal zodpovednosť za túto lokalitu a zabezpečil potrebné sanačné práce.

Podnet na generálnu prokuratúru

„Preto podáme podnet na generálnu prokuratúru, aby preskúmala postup ministerstva,“ dodal Kiča. Exminister hospodárstva Karel Hirman tiež kritizoval postoj MŽP a zdôraznil, že problém s opustenými banskými dielami je vážny a ohrozuje bezpečnosť obyvateľov.

„Tieto opustené banské diela predstavujú ekologické riziko, ktoré môže mať aj nebezpečné následky pre obyvateľov Prešova,“ povedal Hirman. Podľa jeho slov už existuje pripravená štúdia a finančné prostriedky na sanáciu, no envirorezort stále neplní svoju povinnosť.

„V tej štúdii sa nebavíme o obnove nejakej banskej činnosti, ktorá by akoby naznačovalo stanovisko ministerstva životného prostredia, že tu je nejaké aktívne územie na banskú činnosť. Bavíme sa o sanácii nebezpečného banského bývalého starého diela, ktorý vytvára ekologické nebezpečenstvo pre obyvateľov, ktorí žijú v jeho blízkosti,“ dodal člen predsedníctva stany Demokrati Hirman.

Geológovia odporúčajú okamžité opatrenia

Mesto Prešov sa domnieva, že ministerstvo pod vedením ministra Tomáša Tarabu zbytočne blokuje ďalšie kroky. „Je to hrubé zlyhanie štátu, ktoré ohrozuje životy obyvateľov,“ uzavrel primátor Oľha. Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval, že geológovia z ministerstva aktuálne pripravujú právnu analýzu, ktorá ukáže, či areál, resp. banské dielo spĺňa podmienky starého banského diela.

„Ministerstvo životného prostredia však v ničom nebráni rezortu hospodárstva už v súčasnosti konať v likvidácii ťažobných vrtov,“ skonštatoval nominant SNS pre agentúru SITA. Práve minister Taraba podľa komunikačného oddelenia rezortu po nástupe do funkcie zabezpečil Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra rozpočtové krytie novej štúdie stavu vplyvu lúhovacieho poľa Prešov I. – Solivary na abiotické zložky životného prostredia v lokalite Solivary Prešov. Túto štúdiu vyhotovili štátni geológovia v minulom roku.

„Štúdia potvrdila, že ťažobné vrty majú negatívny vplyv na životné prostredie a zvyšujú eróziu pôdy, spôsobujú pokles povrchu terénu, pričom soľanka vyteká z ťažobných vrtov a negatívne ovplyvňuje podzemné vody či vody neďalekého Barackého potoka,“ uviedol minister s tým, že štátni geológovia odporúčajú vykonať opatrenia na okamžité zastavenie vytekania soľanky technickými prostriedkami a čo najskoršiu likvidáciu ťažobných vrtov v súlade s platnou banskou legislatívou.

Rezort sa problémom údajne zaoberá

„Opatrenia však musí vykonať príslušný Obvodného banského úradu, resp. Ministerstvo hospodárstva SR,“ dodal podpredseda vlády. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík, rezort sa s problémom v lokalite Solivaru zaoberá.

„Rezort hospodárstva však zatiaľ neobdržal a nebol oboznámený s výsledkami geologickej štúdie, ktoré dalo vypracovať Ministerstvo životného prostredia SR, a ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu ďalších krokov. Po jej prerokovaní a oboznámení sa so závermi budeme vedieť detailnejšie navrhnúť postupy, ktoré bude potrebné v spolupráci s rezortom životného prostredia prediskutovať i s odborníkmi a akademickou obcou,“ vysvetlila hovorkyňa.