Taraba kritizuje vysoké pokuty za trhanie snežienok, nazval to ekoterorizmom v praxi

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba vyjadril na sociálnej sieti nesúhlas s aktuálnymi pokutami za trhanie chránených rastlín, ako sú snežienky. Podľa jeho slov môže byť v súčasnosti pokuta za odtrhnutie jednej snežienky až 200 eur, a ak ich niekto odtrhne viac, môže čeliť pokute takmer 10-tisíc eur.

„Takto to nastavili v roku 2021 fanatickí ekoaktivisti, ktorí boli na ministerstve predo mnou a podľa nich je to normálne. Ak ich odtrhnete viac snežienok, môžete dostať pokutu takmer 10-tisíc eur. Podľa zdravého rozumu je to zvrátené. Pokutovať tisícami eur napríklad rodičov, ktorých deti si na prechádzke odtrhnú pár snežienok, tak ako sme to robili v detstve aj my, je choré. Je to proti človeku a nemá to nič s ochranou prírody, “ uviedol podpredseda vlády.

V reakcii na túto situáciu Taraba oznámil, že na Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR bude zriadená komisia, ktorá prehodnotí spoločenskú hodnotu ochrany viacerých zvierat a rastlín. Cieľom je zabrániť tomu, aby sa takéto pokuty stali nástrojom šikany občanov.