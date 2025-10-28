Chcela urobiť dobrý skutok, skončila s pokutou! Vo Viedni potrestali babičku za darovanie zeleniny

Obyvateľka Viedne chcela zabrániť plytvaniu jedlom, namiesto toho obdržala pokutu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
Food waste problem, leftovers Thrown into into the trash can. Spoiled food in refuse bin. Spoiled oranges and apples close up. Ecological issues. Garbage. Concept of food waste reduction. From above.
V Európskej únii skončia ročne v koši desiatky miliónov ton jedla. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Rakúska metropola Viedeň sa stretla s kontroverznou situáciou, keď staršia pani dostala pokutu za to, že na verejnom priestranstve nechala potraviny, ktoré chcela darovať. Tento incident vyvolal diskusiu o protichodnosti medzi novými ekologickými stratégiami a miestnymi nariadeniami.

Ako referuje web heute.at, 80-ročná dôchodkyňa Brigitte L. pred niekoľkými dňami umiestnila na nízky múrik pri Humboldtplatzi vo viedenskom obvode Favoriten zväzok póru a balenie hrozna, ktoré jej zostali. Svoje rozhodnutie odôvodnila snahou predísť zbytočnej likvidácii potravín. Zakrátko k nej však pristúpili dvaja pracovníci magistrátu, ktorí majú na starosti odpadové hospodárstvo a čistenie ulíc, a oznámili jej, že ukladanie potravín na verejnom priestranstve bez povolenia je zakázané.

Pani Brigitte spolupracovala a zväzok póru okamžite zahodila do blízkeho kompostéra, no napriek tomu dostala pokutu vo výške 50 eur za porušenie zákona o čistote mesta Viedeň. Podľa pracovníkov magistrátu bolo rozhodujúce samotné uloženie jedla na verejnosti, nie to, či bolo následne odstránené. Radnica tvrdí, že babička dostala iba minimálnu pokutu a konanie zamestnancov mesta bolo v súlade so zákonom.

Prípad však vyvolal vášnivú diskusiu, najmä v kontexte nedávno predloženej novej stratégie tzv. zero waste, ktorú inicioval mestský radca pre klímu Jürgen Czernohorszky, zameranej na zníženie plytvania potravinami. Mnohí kritizujú, že staršia žena bola za svoj čin potrestaná, hoci konala v záujme udržateľnosti.

