Chcela urobiť dobrý skutok, skončila s pokutou! Vo Viedni potrestali babičku za darovanie zeleniny

Rakúska metropola Viedeň sa stretla s kontroverznou situáciou, keď staršia pani dostala pokutu za to, že na verejnom priestranstve nechala potraviny, ktoré chcela darovať. Tento incident vyvolal diskusiu o protichodnosti medzi novými ekologickými stratégiami a miestnymi nariadeniami.
Ako referuje web heute.at, 80-ročná dôchodkyňa Brigitte L. pred niekoľkými dňami umiestnila na nízky múrik pri Humboldtplatzi vo viedenskom obvode Favoriten zväzok póru a balenie hrozna, ktoré jej zostali. Svoje rozhodnutie odôvodnila snahou predísť zbytočnej likvidácii potravín. Zakrátko k nej však pristúpili dvaja pracovníci magistrátu, ktorí majú na starosti odpadové hospodárstvo a čistenie ulíc, a oznámili jej, že ukladanie potravín na verejnom priestranstve bez povolenia je zakázané.
Nemecké úrady vyzvali verejnosť, aby sa vyhýbala kontaktu s chorými alebo mŕtvymi zvieratami
Pani Brigitte spolupracovala a zväzok póru okamžite zahodila do blízkeho kompostéra, no napriek tomu dostala pokutu vo výške 50 eur za porušenie zákona o čistote mesta Viedeň. Podľa pracovníkov magistrátu bolo rozhodujúce samotné uloženie jedla na verejnosti, nie to, či bolo následne odstránené. Radnica tvrdí, že babička dostala iba minimálnu pokutu a konanie zamestnancov mesta bolo v súlade so zákonom.
Prípad však vyvolal vášnivú diskusiu, najmä v kontexte nedávno predloženej novej stratégie tzv. zero waste, ktorú inicioval mestský radca pre klímu Jürgen Czernohorszky, zameranej na zníženie plytvania potravinami. Mnohí kritizujú, že staršia žena bola za svoj čin potrestaná, hoci konala v záujme udržateľnosti.