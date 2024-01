Proces zonácie TANAPu je pre Tarabu prioritou, začať by sa mohlo už v prvom štvrťroku

aktualizované 9. januára, 16:01

S procesom zonácie Tatranského národného parku (TANAP) by sa podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) mohlo začať ešte v tomto štvrťroku.

Absolútna priorita

Uviedol to v utorok počas tlačového brífingu v sídle Správy TANAPu v Tatranskej Lomnici. Podľa jeho slov chce rezort v danom období prijať všetky podnety zo Správy TANAPu a vyhodnotiť ich.

Kontrolovanú dohodnutú zonáciu označil Taraba za absolútnu prioritu. Rezort ju chce realizovať v otvorenom transparentnom dialógu so všetkými, teda aj s mestami, obcami, podnikateľmi aktívnymi v turizme či chatármi a ochranármi. Diskusia podľa jeho slov pri zonácii doteraz chýbala, pričom vylúčené z nej boli podľa jeho slov podstatné časti spoločnosti.

Stupne ochrany sa prehodnocujú

Práve Vysoké Tatry predstavujú podľa jeho slov osobitnú časť, kde je potrebné zosúladiť rozvoj turizmu, cestovného ruchu, ochrany prírody, ale aj miestami aktívneho manažmentu.

„Chcem sa venovať tomu, aby tu vznikla stabilná vízia rozvoja celého tohto tatranského regiónu, aby sme uchránili prírodu a akceptovali fakt, že v tomto národnom parku je prítomný aj turizmus,“ skonštatoval minister.

Taraba bude zároveň vyžadovať úplne otvorený dialóg aj od predstaviteľov TANAPu.

„Každý bude vedieť, čo môže a čo nemôže v danej lokalite robiť,“ skonštatoval. V tejto súvislosti pripomenul, že niektoré stupne ochrany v národnom parku sa prehodnocujú. „Je potrebné zadefinovať, kde má zmysel mať najvyšší stupeň ochrany, kde štvrtý,“ uviedol. Podľa štátneho tajomníka rezortu Filipa Kuffu by sa proces zonácie mohlo podariť zvládnuť do konca roka 2025.

Taraba nie je za zavádzanie poplatkov

Šéf envirorezortu zároveň nie je za zavádzanie poplatkov pre návštevníkov národného parku. Naopak, chce zaviesť koncesie pre podnikateľov v turizme na území Tatranského národného parku, ktorými budú z tržieb prispievať na jeho činnosť. Mohlo by ísť podľa jeho slov o dve či tri percentá.

„Je to určitá cena toho, že majú to privilégium, že sú tu, v tomto priestore. Nevie tu prísť s podnikateľskou aktivitou každý (…), je to priestor, kde je obmedzená možnosť ponuky. Majú tu určité výsady a profit z toho, že majú možnosť pôsobiť v národnom parku,“ opísal.