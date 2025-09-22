Zámorský odborník Brooks opúšťa pozíciu šéftrénera mládeže pod hlavičkou SBA. Údajne si potrebuje dobiť energiu

Američan Rick Brooks už nepracuje pre Slovenskú basketbalovú asociáciu (SBA) na poste šéftrénera mládeže. Ako informuje oficiálny web asociácie, z osobných dôvodov a neplánovane sa rozhodol skončiť, hoci mal zmluvu na ďalší rok.
Skúsený Brooks sa v celosvetovom basketbalovom prostredí pohybuje takmer tri desaťročia. Pre SBA pracoval od vlaňajšieho septembra. S mládežníckymi klubmi pracoval na zdokonaľovaní hráčov a hráčok vo veku 12 až 14 rokov. Poznal špecifiká slovenského basketbalu, keďže sa v ňom realizoval už v minulosti v Galante či v Interi Bratislava.
Mimo nezostali ani základné školy
V minulosti tiež organizoval basketbalové programy pre rôzne základné školy na Slovensku. Hoci bol dohodnutý s SBA na dvojročnej spolupráci, po prvom roku z vlastného rozhodnutia končí.
„Tento projekt je priam životne dôležitý pre slovenský basketbal. Cítim, že potrebuje sto percent pozitívneho prístupu a ja sa potrebujem znovu nabiť energiou. Bolo to jedno z najpríjemnejších pracovných období v mojom živote. Vďaka Mirovi Szabadosovi, vďaka podpore pána Jána Müllera a podpore SBA na čele s Michalom Ondrušom a Andrejom Kuffom a všetkými ostatnými spolupracovníkmi,“ povedal Rick Brooks.
Vďaka za obrovský prínos
„Voľba Ricka Brooksa bola viac než vydarená. Každý deň prenášal svoju energiu na kluby. Som rád, že spolupráca sa podarila, na druhej strane som smutný, že ďalej nepokračuje. Kontakt s trénerom Brooksom definitívne nekončí. Sme dohodnutí, že keď bude mať čas, tak ho občasne zapojíme do programu seminárov. Veľmi pekne mu ďakujem za jeho obrovský prínos,“ cituje prezidenta SBA Michala Ondruša web asociácie.
Americký kouč je presvedčený o tom, že počas posledného roka vytvoril so spolupracovníkmi dobrý základ pre ďalšiu etapu v mládežníckom basketbale. „Mám len pozitívne zážitky. Prišiel som na Slovensko kvôli trénerom, klubom a najmä deťom. Sú tu skvelé deti, ktoré basketbal milujú. Ak by sa nastavilo všetko v prospech ich zlepšovania, potenciál by bol neobmedzený. Fyzicky patria medzi najlepšie v Európe. Musí sa viac pracovať na psychickej stránke. To ale platí pre všetkých, vrátane mňa. Budúcnosť slovenského basketbalu by bola ešte priaznivejšia, ak by sa hral basketbal na všetkých školách,“ poznamenal Brooks.