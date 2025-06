Našli zhodu v tom, že skončí. Szöke opúšťa ŠK Slovan a vracia sa na Cyprus

Slovenský futbalista Július Szöke prestupuje z ŠK Slovan Bratislava do AEL Limassol. Zástupcovia slovenského a cyperského klubu našli zhodu na podmienkach transferu. Belasí vyhoveli 29-ročnému stredopoliarovi v túžbe po návrate do krajiny, odkiaľ do Slovana prišiel.

Szöke prišiel do hlavného mesta Slovenska v júni 2024 z Arisu Limassol. Na Cypre strávil vydarené obdobie kariéry ozdobené majstrovským titulom aj účinkovaním v Európskej lige. Teraz sa tam vracia v drese AEL Limassol.

„Po diskusiách a náročnom rozhodovaní sme sa rozhodli vyhovieť Júliusovi Szökemu v jeho túžbe vrátiť sa späť na Cyprus. Nebol spokojný so svojou minutážou. Po diskusii s hlavným trénerom, ktorý dal otvorene najavo, že jeho vyťaženie by sa nezmenilo ani v novej sezóne a nefiguruje v jeho plánoch, sme hľadali riešenie. Hráč aj cez agenta hľadal možnosti, až sme sa dohodli na transfere s AEL Limassol,“ vyhlásil Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu, na webe skslovan.com.

Kmotríka ml. mrzí, že Szöke sa v tíme „belasých“ nepresadil tak, ako to pred rokom očakávali a ako si to všetci želali.

„Chcem sa mu poďakovať za všetko, čo pre Slovan odviedol, a želám mu do budúcnosti všetko dobré,“ dodal Kmotrík ml.

Július Szöke v belasom drese v uplynulej sezóne Niké ligy odohral pri 15 štartoch 683 minút. Ďalších šesť duelov absolvoval v Slovnaft Cupe, sedemkrát zasiahol do hry v kvalifikácii Ligy majstrov a trikrát v ligovej fáze, keď bol v základnej zostave na trávniku Bayernu Mníchov.