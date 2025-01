Našiel Putinovu slabinu? Trump môže Rusku ponúknuť vesmírnu spoluprácu výmenou za mier na Ukrajine

Rusko má problémy s rozvojom svojho vesmírneho programu pre sankcie, zákaz dodávok zariadení a nedostatok financií. Novozvolený americký prezident Donald Trump by mohol Rusku ponúknuť americkú pomoc výmenou za podpísanie mierovej dohody s Ukrajinou. Referuje o tom web The Hill.

Rusi plánujú postaviť novú vesmírnu stanicu, ktorá by nahradila ich podiel na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), keď bude vyradená z prevádzky. Moskva už vytvorila spojenectvo s Čínou na rozvoj tohto sektora.

Ruské problémy v kozmickom sektore

Inštitút pre štúdium zahraničnej politiky USA však uvádza, že sankcie, embargá na dodávky vyspelých priemyselných zariadení, nedostatok pracovnej sily a financií či ukončenie spolupráce v kozmickom sektore so Západom spôsobujú Rusku problémy. Analytici naznačujú, že stav ruského vesmírneho programu sa od anexie Krymu v roku 2014 zhoršuje.

Táto situácia dáva Trumpovi šancu ponúknuť Vladimirovi Putinovi úlohu v programe Artemis NASA výmenou za ukončenie vojny na Ukrajine, píše The Hill. To by Moskve otvorilo vyhliadky na účasť na prieskume Mesiaca a prístup k pokročilým americkým technológiám a partnerom, ako je SpaceX. Rusko by však zároveň muselo podpísať Artemis Accords, medzinárodnú dohodu zaväzujúcu krajiny k mierovému prieskumu vesmíru.

Ako chce Trump ukončiť vojnu?

Donald Trump vo svojej volebnej kampani tvrdil, že by mohol ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou „za jeden deň“. Po jeho víťazstve v prezidentských voľbách v USA však The Wall Street Journal uviedol, že zatiaľ sa nerozhodol presne, ako túto vojnu ukončiť.

Niektorí jeho poradcovia navrhli model, podľa ktorého by USA poskytli Ukrajine zbrane výmenou za to, že krajina 20 rokov nevstúpi do NATO, pričom na frontovej línii by sa ustálila demilitarizovaná zóna.

Férová odplata podľa Zelenského

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane zdôraznil, že Ukrajina bude brániť svoju integritu a nevzdá sa svojich území v prospech Ruska. Ako „férovú odplatu“ za to, že sa Ukrajina v roku 1996 vzdala všetkých svojich jadrových zbraní, považuje členstvo Ukrajiny v NATO.