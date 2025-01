Začnite chodiť na kurzy ruštiny alebo odíďte na Nový Zéland, vraví šéf NATO

Ukrajina momentálne nie je v dostatočne silnej pozícii na mierové rozhovory s Ruskom. V pondelok to povedal generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte.

„V tejto chvíli tam Ukrajina jednoznačne nie je, pretože v tejto chvíli nemôže vyjednávať z pozície sily,“ povedal Rutte zákonodarcom Európskej únie. „Musíme urobiť viac, aby sme sa zmenou trajektórie konfliktu ubezpečili, že sa môžu dostať do pozície sily.“

Očakávania z Trumpovho nástupu

Na budúci týždeň sa prezidentskej funkcie v Bielom dome ujme Donald Trump, ktorý v predvolebnej kampani sľuboval rýchle ukončenie vojny na Ukrajine. Jeho sľuby však vyvolali obavy, že by mohol obmedziť americkú podporu Kyjevu a prinútiť ukrajinských lídrov k bolestivým ústupkom. Trump preberá moc po takmer troch rokoch vojny, keď sú unavené ukrajinské sily zatlačené späť na frontovú líniu.

„Všetci chceme, aby sa táto vojna skončila, ale predovšetkým chceme, aby vydržal mier,“ povedal Rutte. „Mier nevydrží, ak sa Putin presadí na Ukrajine, pretože potom bude pokračovať.“

Úspech Ruska by povzbudil jeho „priateľov“

Šéf NATO varoval, že zlá dohoda pre Ukrajinu by povzbudila Rusko a jeho spojencov, akými sú Čína, Severná Kórea a Irán. „Som presvedčený, že mier môže trvať len vtedy, ak Ukrajina príde k stolu z pozície sily. Na to potrebuje našu neustálu pomoc, viac zbraní a to rýchlejšie, aby sa mohla lepšie brániť a vyjednať dobrú dohodu pre Ukrajinu, pre Európu a pre svet.“

Rutte zopakoval, že trvá na tom, že Európa musí masívne zvýšiť svoje výdavky na obranu, najmä preto, že je to kľúčová požiadavka Trumpa. Líder NATO uviedol, že hranica aliancie vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu „ani zďaleka nestačí“ na to, aby čelila hrozbe zo strany Moskvy.

O štyri-päť rokov môže byť všetko inak

„Ak to neurobíme, sme v bezpečí teraz, ale nie o štyri alebo päť rokov,“ povedal. „Takže ak to neurobíte, choďte na kurzy ruštiny alebo odíďte na Nový Zéland.“