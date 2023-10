Zvolen prekonzultuje výstavbu R2 popod Lučeneckú cestu s obyvateľmi, sľubuje primátor Maňka

Prípadnú možnosť výstavby rýchlostnej cesty popod Lučeneckú cestu vo Zvolene preberie vedenie mesta s obyvateľmi sídliska Sekier.

Najvhodnejší variant

Sľubuje to primátor mesta Vladimír Maňka v stanovisku k informácii, že práve variant výstavby rýchlostnej cesty cez mesto bol vyhodnotený ako najvhodnejší z pohľadu vplyvov na životné prostredie, s dobrým dopravným prínosom, ktorý obslúži najväčšie územie. Ide o prepojenie existujúcej rýchlostnej cesty R1 a rozostavanej R2 smerom na Lučenec a Košice.

„Už začiatkom roka som verejne informoval, že sme analyzovali aj možnosť trasovania rýchlostnej cesty R2 popod Lučeneckú cestu. Rokovali sme vtedy so stavebnými inžiniermi i s firmou, ktorá podobné stavby realizuje doma i v zahraničí. Takáto možnosť podľa odborníkov nebude príliš náročná na čas ani na znečistenie okolia v procese samotnej výstavby. Účinné filtre vyčistia odsávaný vzduch z tunela,“ objasňuje primátor s tým, že vo vzťahu k súčasnému stavu sa ekológia v meste výrazne zlepší.

Uistenie zo strany projektantov

Projektanti vtedy samosprávu uistili, že vedia cestu naplánovať tak, aby nebola v kolízii so žiadnym z domov. „Pomocou vyvolaných investícií by sme zase mohli zlepšiť dopravnú situáciu aj na cestách v centre nášho mesta,“ dodáva Maňka, ktorý očakáva, že do konca mesiaca spracovatelia predložia Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie, ku ktorej usporiada radnica verejné prerokovanie.

Denne po Lučeneckej ceste prechádzajú tisíce vozidiel vrátane veľkých kamiónov a nákladných áut. „Trpí životné prostredie v celom meste, trpia cestujúci a obyvatelia sídliska Sekier sú v ranných či popoludňajších špičkách doslova odrezaní od mesta. Je preto nevyhnutné, aby štát konečne pristúpil k riešeniu,“ konštatuje primátor mesta pod Pustým hradom.

Bledomodrý variant

Vo štvrtok 5. októbra informovala primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová o tom, že mestu bolo doručené stanovisko EIA. Z neho vyplýva, že najvýhodnejšie z posudzovania vyšiel „bledomodrý“ variant cez Lučeneckú cestu vo Zvolene oproti červenému popri kúpeľnom meste.

Podľa správy o predbežných výsledkoch posudzovania je v rámci vhodnejšieho variantu najproblematickejší úsek trasy cez Môťovú. Ten má byť riešený od hotela Tenis po areál Bučiny zapustením rýchlostnej cesty R2 pod terén do tunela.