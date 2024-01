ZSSK posilní vlakové spojenia aj počas posledných sviatočných dní, pôjde o rýchliky aj komerčné IC vlaky

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vzhľadom na koniec sviatočného obdobia a začiatok školského roka posilňuje vlakové spojenia. Od piatku 5. januára do nedele 7. januára posilní komerčné IC vlaky a cez víkend vypraví aj posilové vlaky. Posilnená bude aj pravidelná medzištátna linka z Košíc do Mukačeva a späť.

Ako informoval Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK, počas nasledujúceho víkendu národný dopravca posilní šesť IC vlakov o desať vozňov. Piatok 5. januára 2024 budú posilnené IC 521 (Bratislava hl. st. 5:34 – Košice 10:27) o jeden vozeň a IC 522 (Košice 11:34 – Bratislava hl. st. 16:26) o jeden vozeň.

Posilnené IC vlaky

V sobotu 6. januára 2024 budú posilnené IC 521 (Bratislava hl. st. 5:34 – Košice 10:27) o dva vozne a IC 522 (Košice 11:34 – Bratislava hl. st. 16:26) o dva vozne. V nedeľu 7. januára 2024 budú posilnené IC 521 (Bratislava hl. st. 5:34 – Košice 10:27) o dva vozne a IC 522 (Košice 11:34 – Bratislava hl. st. 16:26) o dva vozne.

Zároveň dopravca vypraví posilové spojenia, ktoré sú zapracované v platnom cestovnom poriadku. V sobotu a nedeľu bude spolu vypravených 13 posilových vlakov.

Považan a Tatran

V sobotu 6. januára 2024 R 16709 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 13:55 – Žilina 16:30), R 16711 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 15:55 – Žilina 18:30) a R 16767 TATRAN (Žilina 6:32 – Košice 9:53).

V nedeľu 7. januára 2024 posilní spoločnosť R 16709 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 13:55 – Žilina 16:30), R 16711 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 15:55 – Žilina 18:30), R 16767 TATRAN (Žilina 6:32 – Košice 9:53), Ex 17625 TATRAN (Bratislava hl. st. 19:27 – Vrútky 21:56), Ex 17628 TATRAN (Košice 14:07 – Bratislava hl. st. 19:33), Ex 17632 ŠARIŠAN *NAD z Humenného s odchodom o 14:17 a príchodom do Strážskeho o 14:31, v úseku Strážske (odchod 14:47) – Prešov (príchod 15:51) vedený v náhradnej súprave s prestupom v stanici Prešov, ďalej pokračuje ako vlak Ex 17630 ŠARIŠAN (Prešov 16:05 – Bratislava hl. st. 21:33).

Ďalej ZSSK v nedeľu posilní vlaky R 17716 POVAŽAN (Žilina 21:33 – Bratislava hl. st. 00:04 po polnoci), R 17751 BOJNICE (Bratislava-Nové Mesto 13:02 – Prievidza 15:50), R 17752 BOJNICE (Prievidza 16:16 – Bratislava-Nové Mesto 19:00) a R 17840 URPÍN (Zvolen os. st. 15:43 – Bratislava hl. st. 19:11).

ZSSK upozorňuje, že v úseku Strážske – Humenné a späť je vedená náhradná autobusová doprava (NAD) pre prebiehajúcu elektrifikáciu v úseku Bánovce nad Ondavou – Humenné.

Lístok zabezpečiť vopred

„ZSSK ďalej posilňuje aj vybrané medzištátne rýchliky ZAKARPATIA R 960 a R 961 na linke Košice – Mukačevo a späť o jeden motorový vozeň v dátumoch 2. januára – 14. januára 2024,“ dodal Drevický.

Dopravca odporúča zabezpečiť si vopred cestovný lístok a miestenku, pričom cestujúci sa môžu vyhnúť čakaniam v radoch pri pokladniciach vďaka alternatívnym predajným kanálom, ako sú e-shop, mobilná aplikácia či SMS lístok.