ZSSK opätovne posilní vlaky na trase Košice - Mukačevo, pripomínajú aj podmienky bezplatného cestovania

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa rozhodla opätovne posilniť kapacitu vybraných vlakov na medzinárodnej linke medzi Košicami a Mukačevom. Zdôvodnila to pokračujúcim zvýšeným záujmom o cestovanie najmä študentov z Ukrajiny žijúcich na Slovensku.

Národný dopravca v utorok informoval, že dva rýchliky Zakarpatia na trase Košice 8:46 – Mukačevo 14:00 a Mukačevo 14:48 – Košice 18:17 budú mať počas siedmich dní od stredy 6. septembra do utorka 12. septembra posilový vozeň navyše.

Bezplatná preprava

Posilové vozne oboch vlakov budú označené ako miestenkové vozne č. 2 a budú vedené s rovnakým počtom miest ako v štandardnom miestenkovom vozni č. 1. Pôvodná motorová jednotka je označená ako miestenkový vozeň č. 1.

„Odídenci z Ukrajiny majú bezplatnú prepravu iba počas dní školského vyučovania pri preprave detí materských škôl a žiakov základných a stredných škôl, ktorí získali status dočasného útočiska vrátane jednej sprevádzajúcej osoby,“ pripomenul riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Doklad o dočasnom útočisku

Ukrajinci majú nárok na bezplatnú prepravu vlakmi aj do a zo zamestnania, a to počas 60 dní od prvého vydania osobitného dokladu preukazujúceho získanie statusu dočasného útočiska z miesta obvyklého pobytu (uvedeného na osobitnom doklade o dočasnom útočisku) do miesta výkonu práce potvrdeného zamestnávateľom. Vlak zadarmo môžu využiť tiež na cezhraničnom úseku Čop – Čierna nad Tisou a späť.

„Žiaci a študenti študujúci na školách v Slovenskej republike, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého bydliska, majú nárok na bezplatnú prepravu po registrácii do ZSSK ID. Týka sa to aj odídencov z Ukrajiny,“ dodal Kováč.